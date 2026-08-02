Turismul de pe litoralul românesc traversează o perioadă dificilă, iar una dintre principalele cauze este schimbarea cadrului fiscal din ultimii ani, susține Sebastian Puznava, președintele Patronatului Mamaia-Constanța și vicepreședinte al Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Într-un interviu acordat G4Food, acesta afirmă că industria „s-a întors cu 12 ani în urmă”, atât din perspectiva taxării, cât și a stimulentelor pentru investiții.

„Am ajuns la concluzia aceasta nu numai eu, ci și colegii mei. Ne-am întors în urmă cu 12 ani. Din punctul de vedere al nivelului taxelor și al beneficiilor fiscale, nu am învățat nimic din ceea ce am traversat în acești ani”, a declarat Sebastian Puznava.

Potrivit acestuia, perioada în care a existat impozitul forfetar pentru industria ospitalității a încurajat investițiile și modernizarea unităților turistice.

„La un moment dat aveam un impozit forfetar care a stimulat investițiile în turism. Industria a crescut și au crescut și toate industriile adiacente. Acum ne-am întors la un nivel de impozitare normal, aproximativ la nivelul vremurilor trecute, în condițiile în care piața este într-o stagnare sau chiar într-o diminuare”, a explicat reprezentantul patronatului.

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„Litoralul românesc nu este mai scump dacă comparăm servicii similare”

Întrebat de ce tot mai mulți români aleg vacanțe în Turcia, Grecia sau Bulgaria, Puznava consideră că percepția privind prețurile de pe litoralul românesc este, în multe cazuri, eronată.

„S-a creat o impresie greșită prin care litoralul românesc este extraordinar de scump comparativ cu alte zone de litoral. Dacă noi comparăm același tip de servicii, aceeași categorie de cazare și același tip de restaurant, vom constata că în România tarifele sunt mai reduse decât în alte destinații, inclusiv în Turcia”, a spus acesta.

El atrage însă atenția că comparațiile trebuie făcute între unități de aceeași categorie.

„Trebuie să comparăm trei stele cu trei stele, patru stele cu patru stele și cinci stele cu cinci stele. Dacă vom compara trei stele din România cu cinci stele din altă parte, automat vom avea o problemă”, a afirmat Sebastian Puznava.

Turism 365 de zile? „Mai întâi să ajungem la șase sau opt luni”

Vicepreședintele OMD Mamaia-Constanța spune că ideea unui litoral activ pe tot parcursul anului este realistă doar în anumite zone și pentru anumite tipuri de servicii.

„Sunt sceptic în privința turismului de 365 de zile pe litoral, în ansamblul lui. Acolo unde există unități care oferă servicii specifice, se face turism tot anul. Orașul Constanța însă poate fi un motor, pentru că are foarte multă istorie și un patrimoniu cultural important”, a explicat el.

În opinia sa, obiectivul imediat ar trebui să fie extinderea sezonului.

„Până ajungem la 365 de zile, mi-aș dori să vorbim de șase sau opt luni de turism pe litoral”, a precizat Puznava.

Reglementările privind plajele, o piedică pentru investiții

Reprezentantul operatorilor din Mamaia susține că lipsa unor reglementări actualizate privind administrarea plajelor creează incertitudine pentru investitori.

„Se lucrează de mai mulți ani la aceste reglementări, iar noi, operatorii, suntem puși în dificultate. Încercăm să aducem servicii competitive, însă depindem de aceste reglementări care uneori ne pun bariere și ne împiedică să ne dezvoltăm așa cum trebuie”, a declarat acesta.

„Turistul român este mai educat și mai exigent”

Sebastian Puznava spune că turiștii români sunt astăzi mult mai atenți la raportul calitate-preț și compară constant experiențele din România cu cele din străinătate.

„Turistul român s-a dezvoltat, s-a autoeducat și face comparații reale. Preferă serviciile cele mai bune pentru banii pe care îi oferă. Un turist nemulțumit astăzi va fi nemulțumit și mâine și nu va mai alege destinația sau unitatea ta”, a afirmat acesta.

Potrivit reprezentantului patronatului, cel mai important avantaj al litoralului românesc rămân plajele generoase și investițiile făcute în modernizarea unităților de cazare.

„Cel mai mare atu îl reprezintă plajele largi, care nu se regăsesc în foarte multe zone de litoral. Avem unități bune, renovate, iar din punctul de vedere al serviciilor consider că ne aflăm într-o zonă acceptabilă spre ridicată”, a concluzionat Sebastian Puznava.