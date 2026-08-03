Oricât de bună ar fi gastronomia spaniolă românul care trăiește aici tot mezelurile de acasă le iubește. Și cașul, telemeaua și cașcavalul afumat. Avem magazine cu produse românești, dar calitatea nu e cea mai cea. Așa că atunci când m-am întors dintr-o vizită în România, bagajul a fost unplut cu bunătăți, mai artizanale și fără E-uri.

Ce aduce românul în geantă când revine în Spania? Răspunsul e simplu: mezeluri afumate tradiționale, , borcane de zacuscă de casă și brânzeturi românești cu gustul acela autentic. Căutând prin magazine și băcănii am constatat și că în România e mai multă varietate și produse mult mai „curate”, fără atâta chimie. În Spania e greu să găsești de pildă mezeluri fără nitrați.

După ultimul drum în țară, am despachetat toate buncătățile aduse în valiză și le-am transformat într-un platou festiv de aperitive pentru familie. Iată ce am adus în bagaj și cum am aranjat totul pentru o zi de duminică într-o familie românească trăitoare în zona Barcelonei.

Ce am adus în bagaj

Oricât de strânsă ar fi limita de kilograme la bagaje, există câteva lucruri la care nu putem renunța:

Salamul de Sibiu: Piesa de rezistență. Textura fină, mucegaiul nobil și gustul ușor afumat nu se compară cu nimic altceva.

Mușchiulețul afumat și cârnații de casă: Bucăți afumate lent cu lemn de fag, pregătite după rețete curate, fără ingrediente artificiale sau e-uri.

Ghiudem de oaie: Picant, gras și uscat, numai bun cu pită proaspătă.

Brânzeturile românești: O bucată generoasă de caș și cașcaval afumat. Luasem și o brânză de burduf genială de la o băcănie ungurească din București, dar am mâncat-o pe toată cât am stat în România și n-am ajuns să mai iau încă una.

Zacusca de casă: Pregătită de tata, după rețeta familie, n-am scăpat fără două borcane.

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Cum am asamblat platoul de aperitive

Am pus zacusca într-un bol separat. Să se înfrupte fiecare în voie.

Salamul de Sibiu era deja tăiat în felii subțiri, pe care le-am așezat în evantai pe un platou de lemn. Mușchiulețul afumat la fel, iar cârnații uscați i-am tăiat în bucățele mici de luat cu scobitoarea. Ghiudemul a ajuns feliat subțire lângă cârnați.

Brânzeturile le-am făcut cuburi perfecte. Apoi am decorat și cu niște măsline spaniole.

Așezate toate pe un blat mare din lemn masiv, bunătățile aduse din România au transformat prânzul în familie, alături de o pâine proaspătă cu coajă crocantă și un pahar de bere, dându-i o notă mai „de acasă”. Nu vă spun cât de mult i-au plăcut gustările logodnicului peruan al verișoarei mele.

Despre pachetul pe care l-am pus la autocar cu fel și fel de conserve vă povestesc când ajunge.