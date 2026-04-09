În zilele de Paște se pune masă mare, cu aperitve și produse specifice de sezon. Unii fac, pe lângă ouă roșii și ouă umplute, salata de boeuf. Maioneza e necesară întotdeauna. Dacă suntem adepții preparatelor mai dietetice, putem alege maioneza cu ouă fierte și puțin ulei, cu iaurt greces, cu avocado. Sau din cea vegană, dar atunci creștem cantitatea de ulei, că nu avem încotro.
1. Maioneză cu ouă fierte și iaurt grecesc
Multă proteină, puține grăsimi, această variantă de maioneză este ideală pentru cei care țin o dietă keto, de slăbit sau pur și simplu vor ceva mai „natural”.
Ingrediente
- 2 ouă întregi fierte
- 100 g iaurt grecesc 2%
- 1 lingură ulei de măsline (10 ml)
- 1 lingură zeamă de lămâie
- 1 linguriță muștar
- Sare, piper.
Preparare
- Fierbe ouăle (8–9 minute) și lasă-le la răcit.
- Adaugă toate ingredientele în blender.
- Mixează până devine fină și cremoasă.
2. Maioneză cu avocado
E minunată pentru digestie, conține fibre și proteine, grăsimi sănătoase și este și foarte gustoasă.
Ingrediente
- 1 avocado bine copt
- 2 ouă fierte
- 80 g iaurt grecesc 2%
- 1 lingură ulei de măsline (10 ml)
- 1 lingură zeamă de lămâie
- 1 linguriță muștar
- Sare, piper.
Preparare
- Fierbe ouăle și lasă-le la răcit.
- Curăță avocado.
- Adaugă toate ingredientele în blender.
- Mixează până obții o cremă fină.
Ingrediente
- 100 de ml de lapte de ovăz
- 200 de ml de ulei de floarea soarelui sau măsline
- 1 lingură muștar
- Suc de lămâie
- Sare, piper.
Preparare
- Se utilizează blender-ul vertical, urmând aceeași pași ca și la maioneza clasică (vezi mai jos).
- Se pun în paharul înalt uleiul, laptele de ovăz, muștarul, sarea și piperul, apoi se acționează blenderul ridicându-l încet.
- La final se adaugă puțin suc de lămâie.
BONUS/ Cum faci rapid o maioneză clasică
Evident că nu poate lipsi din această enumerare și maioneza clasică. Iată aici o rețetă și un video despre cum o poți face în casă cu blenderul, într-un minut.
Video-ul este cu maioneză alioli, dar dacă nu puneți usturoi, practic este identică cu rețeta de maioneză normală.
