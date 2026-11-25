Românii consumă zilnic, în medie, doar 16-18 grame de alimente din cereale integrale, față de 127-133 de grame în Germania, potrivit datelor Comisiei Europene citate într-o analiză realizată de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei. Un studiu cu 7.000 de respondenți arată că problemele de sănătate, recomandările medicilor și gustul pâinii din copilărie îi determină pe unii consumatori să aleagă făina integrală. Prețul și accesul la aceste produse rămân însă principalele obstacole.

Studiul, desfășurat în perioada martie-octombrie 2026, analizează comportamentul de cumpărare al clienților magazinului online al cooperativei și al membrilor unor grupuri dedicate producătorilor locali. Rezultatele indică un interes în creștere pentru făina integrală de grâu și de secară, dar și diferențe importante între obiceiurile alimentare din România și cele din nordul Europei.

Potrivit Recomandărilor Nutriționale Nordice din 2023, adulții ar trebui să consume cel puțin 90 de grame de cereale integrale pe zi. Prin comparație, consumul mediu din România este cu aproximativ 72 de grame sub acest prag.

Problemele de sănătate îi determină pe români să aleagă făina integrală

Pentru o parte dintre respondenți, schimbarea alimentației a venit în urma unor probleme de sănătate. Astfel, 31% declară că s-au orientat către făina integrală de grâu sau de secară după apariția unor astfel de probleme.

Diabetul este menționat de 20% dintre participanți drept un motiv pentru alegerea făinurilor integrale, în timp ce 42% spun că au primit recomandări în acest sens din partea unui medic sau nutriționist.

Datele trebuie privite în contextul prevalenței diabetului în România. Federația Internațională de Diabet estima că, în 2024, aproximativ 1,32 milioane de adulți din țară trăiau cu această afecțiune.

De asemenea, 22% dintre respondenți menționează indicele glicemic printre criteriile care le influențează alegerea. Acest procent reflectă percepțiile consumatorilor, studiul neincluzând măsurători ale indicelui glicemic pentru făinurile analizate sau pentru pâinea preparată din acestea.

Gustul are, la rândul său, un rol important. Pentru 26% dintre participanți, făina integrală de grâu este preferată pentru că le amintește de pâinea pe care o consumau în copilărie.

„Clienții Cooperativei Agricole Biruința Olteniei sunt o nișă într-o țară care mănâncă multă pâine, dar foarte puține cereale integrale, iar noi ne-am asumat o misiune să schimbăm asta, chiar dacă făina integrală nu era un ingredient foarte căutat când am început noi să o comercializăm”, declară Alexandru Ignat, președintele Cooperativei Agricole Biruința Olteniei.

Acesta spune că numărul comenzilor pentru făina integrală de grâu și cea de secară s-a dublat față de anul trecut. Potrivit reprezentantului cooperativei, o parte dintre cumpărători descoperă treptat făina de secară și învață să o folosească pentru prepararea pâinii în gospodărie.

Postul schimbă obiceiurile de cumpărare

Perioadele de post influențează și ele alegerile alimentare. Potrivit studiului, 79% dintre respondenți spun că sunt mai atenți la ingredientele pe care le cumpără în această perioadă, iar 39% declară că achiziționează mai multă făină integrală.

Dintre participanți, 55% se consideră persoane religioase și asociază postul atât cu sănătatea sufletească, cât și cu cea fizică. Ceilalți 45% spun că aleg să mănânce mai cumpătat înainte de Crăciun, pentru a compensa excesele alimentare din perioada sărbătorilor.

Studiul mai arată că, în 75% dintre gospodăriile respondenților, soția este persoana care gătește. Datele sugerează că alegerile privind ingredientele și cumpărăturile alimentare sunt influențate în continuare de responsabilitățile din gospodărie.

Prețul și accesul, principalele obstacole pentru făina integrală artizanală

Deși interesul pentru produsele integrale este în creștere, prețul și disponibilitatea limitează accesul consumatorilor.

Astfel, 58% dintre respondenți indică prețul, singur sau împreună cu locul de cumpărare, drept o dificultate atunci când trebuie să aleagă între făina integrală artizanală, măcinată pe piatră, și cea produsă industrial.

Alți 7% spun că nu găsesc făinurile integrale în magazine și nu știu să plaseze comenzi online.

În schimb, 35% dintre participanți afirmă că nu întâmpină dificultăți în cumpărarea produselor de la producătorii locali și că preferă să consume mai puțin, dar să aleagă produse de calitate.

Profilul respondenților arată că 71% locuiesc în mediul urban, 61% au peste 46 de ani, iar 67% au studii universitare de licență sau masterat.

„Interesul pentru făinurile noastre integrale vine mai ales din mediul urban. Numărul cumpărătorilor din mediul rural a crescut cu 9% față de anul trecut, iar printre aceștia se află mulți români care au părăsit orașul pentru a locui la sat”, afirmă Alexandru Ignat.

Danemarca, exemplu de creștere a consumului de cereale integrale

Diferența dintre România și țările nordice este vizibilă și în cazul consumului de secară, cereală utilizată pe scară largă în nordul și centrul Europei.

Potrivit datelor IndexBox pentru 2024, Germania utilizează aproximativ 3,4 milioane de tone de secară, echivalentul a circa 45% din totalul Uniunii Europene. Polonia urmează cu 1,7 milioane de tone, iar Danemarca cu 828.000 de tone.

Danemarca este unul dintre exemplele europene de promovare a consumului de cereale integrale. Acolo funcționează Fuldkornspartnerskabet, un parteneriat care reunește autorități, organizații din domeniul sănătății, producători și comercianți.

Programul folosește un logo portocaliu aplicat pe produsele care îndeplinesc criteriile stabilite, pentru a-i ajuta pe consumatori să identifice mai ușor alimentele cu un conținut relevant de cereale integrale.

Potrivit datelor autorității alimentare daneze, aportul mediu de cereale integrale a crescut de la 36 la 82 de grame pe zi. Parteneriatul reunește 29 de membri, printre care autoritatea alimentară daneză, asociații pentru combaterea cancerului, diabetului și bolilor cardiovasculare, producători și rețele comerciale.

Recomandările Nutriționale Nordice din 2023 stabilesc un consum de cel puțin 90 de grame de cereale integrale pe zi, țintă preluată și de Danemarca.

Tradiția și educația alimentară influențează consumul

Consumul ridicat de cereale integrale din țările nordice este legat și de tradițiile alimentare locale. Secara are un rol important în alimentația populației din această regiune, iar pâinea preparată din făină integrală face parte de mult timp din obiceiurile culinare.

Educația poate influența, de asemenea, alegerile alimentare. Un studiu realizat în cadrul cohortei scandinave HELGA, pe 8.702 adulți, a identificat o asociere între durata studiilor și aportul de cereale integrale în cazul femeilor.

În cercetarea Biruința Olteniei, 67% dintre participanți au studii universitare, ceea ce arată că rezultatele reflectă în mare parte comportamentul unui segment de consumatori cu un nivel ridicat de educație.

Studiul Biruința Olteniei a fost realizat în perioada martie-30 octombrie 2026, printr-un chestionar online distribuit către peste 10.000 de persoane. Analiza include 7.000 de răspunsuri complete, provenite de la clienții magazinului online al cooperativei și de la membri ai unor grupuri dedicate producătorilor locali.