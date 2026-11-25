Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat miercuri, 25 noiembrie, în transparență decizională, un proiect de ordonanță de urgență care prevede prelungirea a două măsuri de protecție a consumatorilor și fermierilor români. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie menținută până la 30 iunie 2027, iar mecanismul de licențiere a importurilor agricole din Ucraina, până la 31 decembrie 2027.

Potrivit ministerului, proiectul vine ca răspuns la presiunile economice generate de evoluția prețurilor la energie electrică și carburanți. Tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului continuă, de asemenea, să influențeze costurile pe întregul lanț agroalimentar. MADR propune prelungirea cu încă șase luni a măsurii instituite prin OUG nr. 67/2023, destinată combaterii creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază. Ministerul precizează că mecanismul nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative. Acesta limitează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și la maximum 20% în retail.

Potrivit MADR, mecanismul permite menținerea concurenței sub plafonul stabilit și păstrează libertatea de negociere între producători și procesatori.

Alimentele s-au scumpit cu 3,07% în ultimul an

Necesitatea prelungirii măsurii este justificată de minister și prin evoluția prețurilor alimentelor. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS), citate de MADR, mărfurile alimentare s-au scumpit în octombrie 2026 cu 3,07% față de aceeași lună a anului precedent. Prin menținerea plafonării, autoritățile urmăresc să prevină transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețurile finale ale alimentelor.

Măsura vizează protejarea puterii de cumpărare a populației, în special a gospodăriilor cu venituri mici. Importurile de cereale, zahăr, ouă și carne de pasăre din Ucraina, supuse licențierii până la finalul anului 2027

Proiectul de ordonanță prevede și extinderea cu un an a mecanismului de licențiere a importurilor de produse agricole din Ucraina, instituit prin OUG nr. 84/2023. Mecanismul ar urma să se aplice până la 31 decembrie 2027 inclusiv, pentru următoarele categorii de produse: grâu sau amestec de grâu cu secară (meslin), porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Potrivit MADR, menținerea culoarelor de solidaritate destinate tranzitului mărfurilor ucrainene a creat premisele descărcării unor cantități importante de produse pe piața românească, la prețuri de dumping. Ministerul susține că prelungirea licențierii contribuie la protejarea fermelor românești, atât din sectorul vegetal, cât și din cel zootehnic. Totodată, măsura urmărește să sprijine valorificarea producției autohtone, să prevină practicile comerciale neloiale și să asigure trasabilitatea produselor și respectarea normelor sanitar-veterinare.

Predictibilitate și protecție

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, susține că cele două măsuri sunt necesare pentru menținerea stabilității pieței agroalimentare. „Continuăm să intervenim echilibrat și responsabil acolo unde piața are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la prețuri corecte, fără creșteri speculative generate de costurile la energie și combustibili. Pe de altă parte, le oferim fermierilor și procesatorilor români predictibilitate și protecție în fața importurilor masive, menținând echilibrul producției interne și siguranța alimentară a țării”, a declarat ministrul Agriculturii, citat în comunicatul MADR.

Cele două măsuri se află, deocamdată, în etapa de propunere. Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea Transparență decizională.

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