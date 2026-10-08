Matcha și cafeaua au ambele cofeină, însă senzația de energie poate fi diferită. Victor Sîntejudean și Călin Burghiu, fondatorii GREEN DREAM, au vorbit pentru G4Food, la Slow Coffee Festival, despre felul în care percep diferența dintre cele două băuturi.

De ce energia de la matcha se simte diferit față de cafea

Călin Burghiu explică diferența prin felul în care este resimțită energia:

„Ideea e că spike-ul de energie pe care ți-l dă cafeaua aici e mult mai dozat și release-ul lui are loc pe vreo 4-6 ore față de cafea, unde te lovește cam după 30 de minute. Adică dacă vrei să ai doza aia de energie, dar să nu te agite pe moment, matcha e un înlocuitor foarte bun, în sensul în care poți să ai doza aia distribuită pe 4-6 ore de energie, dar totuși să fii calm.”

Câtă cofeină are, de fapt, o porție de matcha

Cantitatea de cofeină depinde, potrivit lui Călin Burghiu, și de soiul folosit.

„Teoretic depinde de la soi la soi, dar soiurile pe care le avem noi, cam au la 2 grame cât punem noi la o porție, sunt cam 60 de miligrame de cofeină. Deci cumva pot să zic că echivalentul unui espresso. Deci teoretic câtă cafea poți să bei, cam atâta matcha poți să consumi. Deci cam pe acolo, echivalentă.”

Întrebat despre câtă matcha poate fi consumată într-o zi, Călin Burghiu spune:

„Noi am băut și 5-6 într-o zi, poate și mai mult. Deci depinde de la om la om, de la caz la caz.”

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Matcha poate înlocui cafeaua?

Cei doi spun că există consumatori care au renunțat la cafeaua clasică, dar și persoane care consumă cele două băuturi împreună. Pentru cei care nu au încercat matcha, Călin Burghiu descrie gustul astfel:

„Gustul e asemănător cu gustul de ceai verde, însă are niște note în plus, poate să aibă niște note mai umami, mai… Dar aș asocia foarte tare cu gustul de ceai verde, ceva în zona aceea.”

Diferența dintre cele două băuturi este, astfel, nu doar una de gust, ci și de experiență, potrivit reprezentanților GREEN DREAM.