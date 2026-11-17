Renumitul muzician britanic Brian May și-a transformat pasiunea pentru protejarea naturii și a animalelor într-unul dintre cele mai importante proiecte ale vieții sale, o implicare care, alături de cariera sa muzicală legendară, i-a adus titlul de cavaler oferit de regele Charles al III-lea.

Deși este cunoscut în întreaga lume drept chitaristul istoric al trupei rock Queen (fiind desemnat în 2020 de cititorii revistei britanice Total Guitar drept „Cel mai bun chitarist din toate timpurile”), Brian May are și un doctorat în astrofizică la Imperial College din Londra, instituție unde a fost numit rector onorific. Dincolo de muzică și știință, artistul a ales să își dedice o parte semnificativă din resurse cauzelor ecologiste, sprijinind numeroase adăposturi și organizații de protecție a faunei.

Rezervația „May’s Wood”, un teren arabil transformat în refugiu sălbatic

Una dintre cele mai ample inițiative ale sale a început în 2013, când a achiziționat aproximativ 64 de hectare de teren în apropierea localității engleze Bere Regis. Terenurile fuseseră exploatate anterior pentru agricultură și creșterea animalelor, însă obiectivul muzicianului a fost să le redea naturii, creând un habitat sălbatic autentic.

Proiectul de reîmpădurire a fost coordonat prin intermediul organizației non-profit „Save Me Trust”, fondată de Brian May în 2010 cu scopul de a apăra drepturile animalelor și de a oferi consultanță științifică pentru îmbunătățirea legislației britanice de mediu.

Popularitatea artistului și amploarea demersului au atras mii de voluntari, de la localnici până la elevii școlii din zonă, care au participat activ la plantări. Într-o singură după-amiază, comunitatea a reușit să planteze aproximativ 600 de puieți, iar munca susținută de-a lungul unui deceniu a dus la atingerea unui total de 101.000 de arbori și arbuști plantați până în 2023.

Refacerea biodiversității și acces restricționat pentru protejarea faunei

Pentru a reconstrui ecosistemul original al regiunii, echipa proiectului a plantat o gamă variată de specii autohtone, printre care castani, cireși sălbatici, stejari și nuci, amenajând totodată pajiști cu flori sălbatice menite să atragă polenizatorii și fauna locală.

Datorită acestor eforturi, zona a recăpătat aspectul unei păduri seculare, iar numeroase specii de păsări, insecte și mamifere mici, alungate în trecut de agricultura intensivă, s-au întors să trăiască și să se reproducă aici. Denumită inițial „Save Me Wood”, pădurea a fost rebotezată „May’s Wood” în onoarea fondatorului său.

Pentru a nu perturba viața sălbatică, accesul vizitatorilor este permis doar în anumite perimetre ale rezervației, restul teritoriului fiind rezervat exclusiv specialiștilor și îngrijitorilor organizației. Pentru Brian May, acest rezultat depășește chiar și gloria de pe scenă: „Prefer să fiu ținut minte pentru că am salvat animale decât pentru că am cântat la chitară. Deși ambele sunt marile proiecte ale vieții mele”, a mărturisit muzicianul.