Ideile pentru promovare turistică și gastronomică nu trebuie să fie mărețe. E suficient să cauți produse de calitate și să le așezi într-un spațiu adecvat. Fără multe cheltuieli, fără amenajări și promovări care costă mulți bani.

Un astfel de spațiu gastronomic este în Gara Francia din Barcelona, una dintre principalele porți de intrare a călătorilor în Orașul Condal. Un bar cochet în incinta gării, care periodic organizează expoziții de produse gourmet. Pe care le „împerechează” cu vinuri, șampanii și cocktailuri potrivite fiecărei manifestări.

Cheesy Fest în gară

Cineva care „bate” în mod curent peroanele Gării de Nord nu-și poate imagina eleganța pe care o au gările marilor orașe europene. Cel puțin în Spania, multe sunt obiective turistice. De pildă, vechea gară din Valencia.

Cea din Barcelona, Estacion de Francia, pe lângă incinta istorică sau mai degrabă în interiorul ei, are o mică bijuterie gastronomică unde e o adevărată plăcere să te oprești la un pahar și o tapa (gustare).

Iar ocazional să vii special pentru câte o reunire de produse gourmet la prețuri simbolice.

În weekendul 13-15 noiembrie a fost rândul brânzei să fie protagonistă. Am găsit brânzeturi locale catalane și spaniole, italiene, franțuzești, din Țările de Jos sau Anglia, dar și dulciuri cu brânză sau produse gătite pe bază de brânză.

Brânzeturi fel de fel

Nimic din ce am găsit acolo nu era din seria de brânzeturi normale pe care le găsim la orice supermarket. Am dat de o colecție de produse de lux, care îți erau oferite la degustare pentru 3-4 euro o porție, incluzând brânză și câteva crutoane de pâine. Le puteai face pairing cu un pahar de vin de la bar care costa 1 euro.

Plăteai și un bilet de intrare de 3 euro, dar ca să fiu cinstită, l-am luat degeaba că nu m-a întrebat nimeni de el.

Cât despre brânză, erau prea multe feluri pentru le aminti pe toate, dar despre câteva trebuie să povestesc. Picon Bejes – Treviso este o brânză spaniolă cu denumire de origine protejată din anul 1994. În mod tradițional, a fost cunoscută sub numele de picón de Tresviso și queso picón de Bejes, până când reglementarea sa a unificat denumirea pentru toate brânzeturile produse în această zonă. Localitățile Tresviso și Bejes sunt cele care au concentrat, în mod tradițional, cea mai mare parte a producției și care dau însuși numele acestei brânze. A fost declarată cea mai bună din lume în 2024-2025.

Gouda cu trufă din Țările de Jos nu m-a impresionat, am gustat brânză maturată cu trufă, franțuzească ce-i drept, mult mai bună. Am testat și Tête de Moine elvețiană. Această brânză care se servește în formă de floricică, se produce în abația Bellelay, situată în comuna Saicourt, în districtul Moutier. În prezent, toate fabricile de brânzeturi și lăptăriile din vale produc această brânză delicioasă. Tête de Moine AOP se consumă sub formă de „flori” făcute cu ajutorul unui cuțit rotitor care taie doar o fâșie foarte subțire de la suprafață. Sau se cumpără gata pregătită în această formă pentru consum.

Brânza spaniolă Rey Silo albă (există și roșie) a strâns și ea premii internaționale între 2019 și 2021. Este una dintre cele mai vechi brânzeturi din Europa, ale cărei prime atestări scrise datează din secolul al VIII-lea. Are o crustă naturală produsă de mucegaiul Geotrichum candidum. La gust aduce cu burduful românesc, e aspră și puțin iute, dar nu atât de cremoasă.

Roata de parmezan italian părea deja brânză comună dacă o comparai cu vecinele sale.

Cheesecake și croissante umplute cu brânză

Deserturile cu brânză sunt din ce în ce mai apreciate și ele. Se testau aici două variante de cheesecake basc, cel clasică și cu fistic. Iar croissantele franțuzești umplute cu felurite tipuri de brânză și mezeluri erau irezistibile. Și totuși, am rezistat.

Ceea ce nu pot spune despre raclette. Am o slăbiciune pentru această brânza a Alpilor. Și nu numai eu, pentru că era singurul loc unde se stătea la coadă.

Aperitive pe bază de brânză și paste gnochi

Pastele gnochi aveau evident parmezan, 0 combinație clasică și adorabilă, ceva ce gătim și acasă. Dar alte oferte erau absolut exotice. Arepa sud-americană, o variantă de mămăligă umplută cu brânză și prăjită. Buletele de brânză sau din brânză și jalapeno atrăgeau și ele curioșii.

În concluzie? Un loc unde te oprești între două trenuri sau ca turist înainte de a te urca în tren/ieși din gară. Dar și dacă ești barcelonez sau turist în Capitala Cataloniei și ai chef de o gustare bună și ieftină, însoțită de un vin potrivit pentru care nu scoți mult din buzunar. Plus că nimeni nu te întreabă cât stai, e muzică bună și la anumite ore chiar și câte o mică scenetă de teatru.

Următorul eveniment…Panettone. Promit să nu-l ratez.