Începând din această săptămână, mai exact din 23 iulie, spectacolul sportiv de pe stadioanele din România vine la pachet cu o schimbare îndelung așteptată de suporteri. Președintele Nicușor Dan a semnat Legea nr. 154/2026, act normativ ce modifică reglementările privind organizarea competițiilor sportive și elimină interdicția generală privind consumul de alcool în arene, anunță Mediafax.

Noul cadru legal este conceput pentru a aduce experiența spectatorilor din România la nivelul standardelor europene, stabilind totodată condiții stricte de servire.

Berea va fi doar din cea slab alcoolizată, servită exclusiv în pahare deschise

Conform legii, organizatorii evenimentelor sportive au obligația de a permite comercializarea și consumul băuturilor slab alcoolizate, însă doar în anumite limite tehnice și de siguranță:

Băuturile permise pot avea o concentrație de maximum 5,5% alcool în volum.

Comercializarea se va face exclusiv în pahare din hârtie sau plastic, fără capac, pentru a preveni incidentele sau aruncarea de obiecte periculoase spre teren.

În incinta arenelor vor trebui afișate, în locuri vizibile, atenționări clare privind consumul responsabil de alcool.

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Regim special pentru loje și zonele VIP

Legea introduce o excepție importantă pentru zonele de ospitalitate premium și lojele cu acces exclusiv și controlat.

În aceste spații delimitate, organizatorii pot asigura servirea băuturilor în regim de catering/ospitalitate, fără a se aplica limita de 5,5% concentrație alcoolică prevăzută pentru tribunele generale.

Ce măsuri de securitate rămân neschimbate

Măsurile de siguranță și ordine publică rămân ferme. Noile reglementări nu anulează interdicțiile severe privind:

Accesul pe stadion al persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate;

Tentativele spectatorilor de a introduce din exterior propriile băuturi alcoolice sau alte obiecte interzise.

Adoptat de Parlament la sfârșitul lunii iunie, proiectul a fost susținut de inițiatori ca o măsură modernă de aliniere la practicile folosite pe marile stadioane din Europa, menită să îmbunătățească experiența de meci a fanilor.