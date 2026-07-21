Comisia Europeană a trimis Statelor Unite o listă de produse, printre care și alimente, pentru care speră ca Washingtonul să reducă sau să elimine taxele vamale de 15% aplicate majorității exporturilor europene în baza acordului comercial dintre cele două părți, au informat luni surse comunitare, anunță EFE Agro.

Deși Comisia Europeană nu a dezvăluit produsele exacte pentru care a cerut o reducere a tarifelor vamale, conform unor publicații precum Euractiv sau Euronews, pe listă ar fi incluse alimente precum uleiul de măsline, vinul, băuturile spirtoase, brânza Roquefort și pastele. De asemenea, sunt vizate și bunuri precum echipamentele medicale sau utilajele industriale.

Potrivit Bruxelles-ului, produsele pentru care se solicită această reducere tarifară sunt importante și pentru economia Statelor Unite.

Acordul comercial UE-SUA

Acordul comercial dintre Bruxelles și Washington, convenit la 27 iulie 2025 și intrat în vigoare la 1 iulie trecut, stabilește că Statele Unite pot exporta în Uniunea Europeană (UE) bunuri industriale fără taxe vamale, în schimbul aplicării unui gravamen de 15% pentru majoritatea produselor din Uniune.

Lista exporturilor pentru care se solicită acum o reducere a fost elaborată având în vedere interesele Uniunii Europene și posibilitățile de extindere a exporturilor UE, au precizat surse europene, care și-au exprimat încrederea că pot obține cel mai bun rezultat și un angajament din partea Washingtonului.

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Pe de altă parte, acestea au recunoscut că Statele Unite au semnalat, la rândul lor, o serie de aspecte pe care le consideră bariere netarifare europene. Aceleași surse au evidențiat dialogul existent între cele două părți pe aceste teme.

Conform datelor Comisiei Europene, pactul încheiat anul trecut a reușit să protejeze fluxurile comerciale și investițiile dintre părți în fața unui conflict comercial imprevizibil și în escaladare, salvgardând totodată interesele economice fundamentale ale UE.

Volumul comercial dintre cele două părți în 2025 s-a situat la 1,8 trilioane (milioane de milioane) de euro, o creștere de 4,5%. UE a exportat în SUA mai multe bunuri decât a importat, însă în sectorul serviciilor, Statele Unite și-au menținut poziția de furnizor dominant.

Acordul comercial a fost finalizat de președinta CE, Ursula von der Leyen, împreună cu președintele american Donald Trump, pentru a evita tariful de 25% pe care republicanul a amenințat că îl va impune la începutul războiului său comercial.

Noi taxe vamale pentru Canada din cauza efectelor incendiilor

Pe de altă parte, președintele Trump a semnat luni un ordin executiv pentru impunerea unui tarif vamal de 50% pentru majoritatea produselor importate din Canada, măsură ce va intra în vigoare în termen de treizeci de zile și care exclude, printre altele, energia, mineralele critice și peștele.

Această taxă suplimentară se adaugă regimului tarifar în vigoare din februarie, când Trump a impus un tarif general de 10%, după ce Justiția a suspendat tarifele aplicate în baza legilor de urgență.

Noua măsură menținea scutite produse precum energia, mineralele critice și peștele, dar atinge unele bunuri protejate până acum de tratatul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (T-MEC).

Pe contul său de Truth Social, Trump amenințase Canada, vinerea trecută, cu noi taxe vamale din cauza fumului provenit de la incendiile de pădure care a afectat nordul și estul Statelor Unite în timpul weekendului.

Liderul republican a acuzat Guvernul canadian că nu își gestionează corespunzător pădurile și a susținut că fumul generat de aceste incendii a deteriorat calitatea aerului pe teritoriul american, provocând costuri „incalculabile”.

Incendiile de pădure înregistrate în această vară în provinciile canadiene Manitoba, Saskatchewan și Ontario au generat coloane extinse de fum care au ajuns în mai multe state din nordul Statelor Unite, afectând calitatea aerului și provocând alerte sanitare în orașe din Midwest și din nord-estul țării.

Cu toate acestea, Casa Albă a justificat decizia afirmând că Canada menține practici comerciale pe care le consideră „dăunătoare” pentru Statele Unite. Printre acestea se numără restricțiile privind accesul produselor lactate americane, tarifele ridicate aplicate anumitor bunuri agricole și taxele pe serviciile digitale, pe lângă faptul că a răspuns prin măsuri de retorsiune la deciziile comerciale anterioare adoptate de Washington.

De asemenea, textul înăsprește sancțiunile împotriva transbordării mărfurilor pentru eludarea taxelor, asigurând că bunurile reorientate prin țări terțe pentru a evita plata tarifului vor fi supuse unei taxe vamale suplimentare de 40%.