Tot mai multe dintre cele mai mari companii alimentare din lume renunță la coloranții artificiali, iar schimbarea pare, la prima vedere, o victorie pentru alimentația sănătoasă. Specialiștii atrag însă atenția că realitatea este mai nuanțată, potrivit Mediafax.

Nestlé, unul dintre cei mai mari producători de alimente la nivel mondial, a anunțat că va elimina coloranții artificiali din produsele sale până la sfârșitul acestui an. Mars merge în aceeași direcție și modifică rețeta unor produse emblematice, inclusiv celebrele bomboane M&M’s, cunoscute pentru culorile lor intense. Decizia vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru produse percepute drept „naturale”, dar și al presiunii politice și comerciale din Statele Unite, relatează Il Post.

De ce renunță marile companii la coloranții artificiali

În SUA, secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., promovează de mai mult timp eliminarea aditivilor sintetici din alimente. El susține public produsele cu cât mai puține ingrediente, deși multe dintre afirmațiile sale au fost contestate de comunitatea științifică.

În aprilie 2025, Kennedy a cerut marilor companii alimentare să elimine coloranții sintetici, pe care i-a descris drept substanțe „bazate pe petrol”. În același timp, consumatorii au devenit tot mai atenți la etichete, iar termenii „artificial” sau „sintetic” sunt priviți cu tot mai multă suspiciune. Pentru producători, schimbarea rețetelor reprezintă și o strategie comercială prin care încearcă să răspundă noilor preferințe ale publicului.

- articolul continuă mai jos -

Sunt coloranții artificiali mai periculoși decât cei naturali?

Experții spun că nu neapărat.

Din punct de vedere chimic, mulți coloranți sintetici au aceeași structură moleculară ca variantele naturale. Organismul nu face diferența între două molecule identice doar pentru că una provine dintr-o plantă, iar cealaltă a fost obținută în laborator.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și alte organisme internaționale aprobă utilizarea coloranților doar după evaluări complexe privind toxicitatea, reacțiile alergice, modul în care sunt metabolizați și dozele considerate sigure pentru consumul pe termen lung.

Cu alte cuvinte, originea unei substanțe nu stabilește automat dacă aceasta este sigură sau periculoasă.

De unde vine neîncrederea consumatorilor

Discuțiile despre coloranți au fost alimentate și de un studiu publicat în 2007 de cercetători ai Universității Southampton din Marea Britanie. Cercetarea sugera că un amestec de coloranți sintetici și un conservant ar putea accentua comportamentele hiperactive la copii.

Ulterior, EFSA a reevaluat studiul și a identificat limitări metodologice și incertitudini statistice care nu justificau interzicerea acelor substanțe.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană a introdus obligativitatea unei avertizări pe etichetă pentru anumiți coloranți, menționând că aceștia „pot influența negativ activitatea și atenția copiilor”. În practică, mulți producători au preferat să renunțe la utilizarea lor pentru a evita această mențiune.

Problema reală nu este culoarea alimentelor

Specialiștii subliniază că rolul coloranților este exclusiv estetic. Ei nu conservă alimentele și nu le modifică valoarea nutritivă, ci doar le oferă aspectul pe care consumatorii îl așteaptă.

De exemplu, siropul de mentă are în mod natural o culoare gălbuie, însă majoritatea oamenilor îl asociază cu verdele intens.

În schimb, adevărata problemă de sănătate publică rămâne consumul excesiv de produse ultraprocesate, bogate în zahăr, sare și grăsimi. Multe dintre alimentele intens colorate, precum bomboanele, cerealele pentru micul dejun sau alte dulciuri, sunt promovate în special copiilor și pot contribui la creșterea riscului de obezitate, diabet și alte boli cronice atunci când sunt consumate în exces.

Produsele nu devin automat mai sănătoase

Înlocuirea unui colorant artificial cu unul extras din sfeclă, morcov negru sau suc de struguri nu schimbă conținutul de zahăr și nici valoarea nutritivă a produsului.

Mars testează deja noile M&M’s fără coloranți sintetici. Compania a reușit să reproducă aproape toate culorile folosind ingrediente naturale, cu excepția albastrului intens, motiv pentru care primele variante vor ajunge pe piață fără această culoare.

Pentru consumatori, schimbarea poate crea impresia unui produs mai sănătos, însă specialiștii avertizează că beneficiile reale depind în primul rând de compoziția alimentului și de cantitatea consumată, nu de tipul colorantului utilizat.

Experții din domeniu consideră că cea mai eficientă strategie pentru o alimentație echilibrată rămâne reducerea consumului de produse ultraprocesate și o atenție mai mare acordată etichetelor, indiferent dacă acestea conțin coloranți naturali sau sintetici.