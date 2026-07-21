O navă de expediție care efectuează croaziere în Alaska se află în atenția autorităților sanitare americane, după ce s-a confruntat cu un al treilea val de îmbolnăviri gastrointestinale în mai puțin de opt săptămâni. Aproape o treime din totalul pasagerilor aflați la bord au acuzat simptome severe, relatează Mediafax.

Autoritățile de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au lansat o investigație pentru a stabili cu exactitate cauza noului focar, raportat pe 12 iulie la bordul navei National Geographic Sea Bird, în timpul unei curse între localitățile Sitka și Juneau.

Peste un sfert dintre pasageri s-au îmbolnăvit

Conform datelor oficiale, 18 din cei 62 de pasageri aflați la bord au prezentat stări de vărsături, greață și crampe abdominale acute.

Răspunsul echipajului a fost imediat.

Persoanele simptomatice au fost izolate în cabine.

Au fost activate procedurile de urgență pentru epidemii, fiind intensificate operațiunile de curățenie și dezinfecție în spațiile comune.

Pasagerilor afectați li s-au prelevat probe biologice, rezultatele pentru identificarea exactă a agentului patogen fiind în lucru.

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Trei epidemii pe aceeași navă

Nava National Geographic Sea Bird a devenit un caz izolat și preocupant pentru industria croazierelor. Dintr-un total de opt nave care au raportat focare gastrointestinale în porturile americane în cursul anului 2026, aceasta este singura care a înregistrat episoade repetate:

Mai: Primul focar, soldat cu îmbolnăvirea a 9 pasageri și 3 membri ai echipajului (cauză confirmată: norovirus). Iunie: Al doilea episod, în timpul unei călătorii între Juneau și Ketchikan, în care s-au îmbolnăvit alte 20 de persoane (cauză confirmată: norovirus). Iulie: Al treilea val consecutiv de îmbolnăviri.

Ce este norovirusul și de ce transformă navele de croazieră în capcane

Cunoscut popular și sub denumirea greșită de „gripă stomacală” (deși nu are nicio legătură cu virusul gripal), norovirusul este unul dintre cei mai contagioși agenți patogeni care provoacă gastroenterită acută. Boala debutează brusc, manifestându-se prin diaree apoasă, vărsături, stări de greață și dureri abdominale severe.

Spațiile închise și colectivitățile mari, specifice vaselor de croazieră, creează mediul perfect pentru transmiterea rapidă a virusului prin suprafețe contaminate sau de la o persoană la alta, motiv pentru care singurele măsuri eficiente rămân igiena riguroasă a mâinilor și izolarea imediată a celor bolnavi.

Un an complicat pentru siguranța sanitară pe mări

Incidentul de pe National Geographic Sea Bird se înscrie într-o serie mai lungă de probleme de sănătate publică apărute pe mări în 2026. În luna mai, un alt focar de norovirus a afectat peste 100 de persoane la bordul unei nave Princess Cruises, iar în aprilie, o epidemie de hantavirus la bordul vasului MV Hondius a provocat decesul a trei pasageri.