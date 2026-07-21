În ultimele zile, o serie de mesaje alarmiste s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, susținând că Uniunea Europeană urmează să interzică, din luna august, baxurile de apă îmbuteliată în folie de plastic. Informațiile au creat confuzie în rândul consumatorilor, însă interpretările distribuite masiv nu reflectă textul real al legislației europene, scrie Mediafax.

Sursa acestei neînțelegeri este noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, un pachet legislativ creat de UE pentru a reduce poluarea și pentru a stimula reciclarea.

De unde a pornit valul de dezinformare?

Zvonul a fost alimentat în spațiul public de eurodeputata franceză Virginie Joron (membră a grupului politic „Patrioți pentru Europa”). Aceasta a afirmat că noile reguli îi vor obliga pe cetățeni să cumpere și să transporte sticlele de apă exclusiv la bucată, fără folia protectoare din plastic.

Interpretarea a fost preluată și rostogolită pe internet, însă omiterea excepțiilor din regulament a creat o imagine falsă asupra deciziilor luate la Bruxelles.

Ce se schimbă, de fapt, de la 12 august 2026

O serie de prevederi din regulament vor intra în vigoare din 12 august 2026, dar niciuna dintre ele nu interzice baxurile de apă.

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Primele măsuri vizează în mod special limitarea utilizării PFAS, numite și „substanțe chimice eterne”, care se degradează extrem de greu și se acumulează în mediu și în organism. Aceste restricții tehnice privesc anumite ambalaje din plastic care intru în contact direct cu alimentele, având scopul de a proteja sănătatea consumatorilor.

De ce baxurile de apă sunt EXCEPTATE de la interdicții

Este adevărat că regulamentul european introduce restricții pentru anumite ambalaje din plastic folosite la gruparea mai multor produse (așa-numitele multipack-uri). Cu toate acestea, legislația prevede clar excepții pentru ambalajele esențiale manipulării și transportului în siguranță.

Baxurile de apă sunt considerate necesare pentru transportul unor încărcături grele, motiv pentru care intră la categoria excepțiilor permise.

Măsurile vizează mai degraba ambalajele din plastic de unică folosință folosite strict în scopuri de promovare comercială (de exemplu, folii decorative aplicate peste doze de băuturi sau ambalaje colective inutile).

Obiectivul UE și calendarul oficial

Strategia Uniunii Europene este ca, până în 2030, toate ambalajele de pe piață să devină reciclabile sau reutilizabile. Miza este uriașă: doar în 2023, statele membre au generat aproape 80 de milioane de tone de deșeuri din ambalaje (o medie de 35 kg de plastic per locuitor).

Comisia Europeană urmează să publice până în februarie 2027 un ghid oficial de implementare. Acesta va detalia exact fiecare tip de ambalaj și condițiile specifice pentru excepții. Până la apariția acelui ghid, afirmațiile că baxurile de apă dispar din magazine rămân simple speculații.