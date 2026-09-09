09 sept.
Dintr-o vânătă și un ardei copt, lângă care pun o ceapă coaptă și asezonează cu sare și cel mai bun ulei de măsline extravirgin, catalanii fac o salată de vinete simplă și gustoasă. Spre deosebire de varianta românească. În anumite locuri o s-o găsești sub numele de samfaina. Dar aceasta, în varianta ei clasică, e de fapt mai apropiată de ratatouille, are și dovlecel, ardei verde, usturoi și roșii, iar legumele sunt amestecate.
E ceva extrem de simplu, dar super gustos. Se pun cele trei legume pe un platou, se asezonează cu care și piper, apoi se pune ulei de măsline din belșug.
Furculița perfectă conține câte puțin din toate trei, iar gustul e dat de uleiul de măsline și mai ales de calitatea acestuia.
Poftă bună!
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