Dintr-o vânătă și un ardei copt, lângă care pun o ceapă coaptă și asezonează cu sare și cel mai bun ulei de măsline extravirgin, catalanii fac o salată de vinete simplă și gustoasă. Spre deosebire de varianta românească. În anumite locuri o s-o găsești sub numele de samfaina. Dar aceasta, în varianta ei clasică, e de fapt mai apropiată de ratatouille, are și dovlecel, ardei verde, usturoi și roșii, iar legumele sunt amestecate.

Ingrediente pentru salata de vinete catalană

1 vânătă

1 ardei roșu

1 ceapă

Ulei de măsline, piper și sare.

Preparare pas cu pas

Spălați bine toate legumele. Curățați ceapa și tăiați-o pe jumătate sau rondele mai mari. Coaceți vânăta și și ardeiul. Apoi curățațile de coajă și semințe. Puneți ceapa pe grătar sau în tigaie cu puțin ulei și lăsați 15 minute până se coace.

Servire

E ceva extrem de simplu, dar super gustos. Se pun cele trei legume pe un platou, se asezonează cu care și piper, apoi se pune ulei de măsline din belșug.

Furculița perfectă conține câte puțin din toate trei, iar gustul e dat de uleiul de măsline și mai ales de calitatea acestuia.

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Poftă bună!