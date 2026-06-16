Unul dintre cele mai apreciate preparate de vară, salata de vinete se gătește chiar și odată pe săptămână în familiile românești. Vinetele sunt proaspete, accesibile la preț, iar dustul o minunăție. Deși rețeta pare elementară, adică trebuie doar să coci, cureți, toci și amesteci vinete, rezultatul diferă enorm de la o gospodărie la alta. Uneori nu ne place că iese prea închisă la culoare, alteori prea apoasă sau chiar iute.

Dacă vrei să obții o salată de vinete incredibil de albă, cremoasă și fină, secretul stă atât în tehnica de pregătire, cât și în ingredientul „secret” pe care îl adaugi la final.

Secretele pentru o salată albă și cremoasă

Înainte de orice, culoarea și textura le reglem în prima fază a preparării:

Coacere rapidă, la foc puternic: Vinetele trebuie coapte direct pe flacără (pe aragaz, grătar sau disc), nu în cuptor. Coaja trebuie să se carbonizeze rapid, iar miezul să devină moale. Coacerea lentă în cuptor e și ea acceptabilă, dar nu va fi același gust în salată.

Curățarea fără apă: Curăță vinetele fierbinți și nu le clăti niciodată cu apă pentru a îndepărta punctele de coajă arsă (apa le spală aroma de fum și le face apoase). Folosește un bol cu apă doar ca să-ți înmoi degetele.

Fără apă și gust amar: Lasă vinetele la scurs într-o sită de plastic sau de lemn (evită metalul, care le oxidează) pentru cel puțin o oră. sărează vinetele. Lichidul amărui și închis la culoare trebuie eliminat complet dacă vrei o salată cremoasă și dulce.

Toacă și amestecă vinetele cu o lingură de lemn: Înainte de a adăuga orice altceva, toacă vinetele cu un cuțit special și freacă-le bine cu o lingură de lemn și puțin ulei, turnat în fir subțire, exact ca la maioneză. Acest proces încorporează aer și le face cremoase.

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Maioneză, smântână sau iaurt? Ce să alegi în funcție de ce rezultat dorești

După ce ai bătut bine vinetele cu ulei, este momentul să pui și niște ingrediente pentru un gust mai aromat. Fiecare ingredient vine cu avantaje și dezavantaje:

1. Maioneza

Este alegerea tradițională pentru cei care iubesc salatele clasice, bogate.

O textură extrem de fină, catifelată și o salată care „se leagă” perfect, fără riscul de a lăsa apă.

Pune doar 1-2 linguri de maioneză la un kilogram de vinete. Este suficient pentru a schimba textura fără a acoperi complet gustul de fum și fără a o face grețoasă.

Cu maioneză salata devine mai grea pentru digestie, mai ales dacă adaugi și ceapă sau usturoi.

2. Smântâna

O variantă excelentă, extrem de populară și ea, și care albește frumos salata de vinete.

Smântâna taie aciditatea vinetelor și le oferă dulceață, cremozitate și culoare frumoasă. Salata va fi aerată și gustoasă.

Alege obligatoriu o smântână fermentată, grasă (minimum 20% sau chiar 25-30% grăsime). Smântâna slabă sau cea lichidă pentru gătit vor da o textură apoasă.

Are un aport caloric similar cu al maionezei, dar este considerată ceva mai ușoară pentru stomac.

3. Iaurtul grecesc

Dacă vrei să mănânci salată de vinete pe săturate, dar fără remușcări sau calorii în plus, iaurtul este salvarea ta.

O salată foarte albă, cu un gust proaspăt, ușor acrișor, extrem de potrivită pentru zilele toride de vară.

Folosește doar iaurt grecesc (cu 10% grăsime). Iaurtul clasic este prea apos și îți va transforma salata într-un terci. Pentru siguranță, poți lăsa chiar și iaurtul grecesc la scurs într-o sită timp de 30 de minute înainte de a-l pune în vinete.

Textura nu va fi cu siguranță la fel de „legată” ca în cazul maionezei sau smântânii, dar gustul nu e rău și nici numprul de calorii mare. Practic e un preparat destul de dietetic.

Pune însă iaurt chiar înainte de a servi salata, altfel va lăsa apă.

Combinația secretă

Dacă nu te decizi ușor, le poți combina. Pentru un kilogram de vinete coapte, folosește:

1 lingură de maioneză (pentru o bună emulsionare);

2 linguri de iaurt grecesc gras sau smântână (pentru a albi salata și a-i da prospețime, reducând din caloriile maionezei).

Adaugă puțină zeamă de lămâie (care acționează ca un antioxidant și menține salata albă) și un praf de sare. Indiferent că alegi să o mănânci cu ceapă roșie tocată fin sau cu usturoi pisat, salata ta va arăta impecabil pe masă.