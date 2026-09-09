O sticlă obișnuită de plastic poate fi folosită ca soluție improvizată pentru a încerca să eliberezi o scurgere ușor înfundată. Metoda se bazează pe presiunea apei, nu pe vreo proprietate specială a plasticului, notează publicația La Razon.

Problemele cu scurgerea chiuvetei încep, de multe ori, discret. Apa se scurge mai lent, rămâne pentru câteva secunde în cuvă sau apare un mic strat de apă în jurul gurii de scurgere. Înainte de a demonta țevile sau de a apela la un instalator, există câteva metode mecanice simple care pot fi încercate.

Una dintre ele folosește un obiect pe care aproape orice gospodărie îl are la îndemână: o sticlă de apă din plastic.

Cum funcționează metoda cu sticla

Principiul este asemănător celui folosit de o ventuză pentru desfundat chiuveta. Presiunea exercitată asupra apei poate transmite o forță către zona în care s-a format blocajul.

Sticla trebuie umplută aproape complet cu apă, fără dop. Apoi este întoarsă, iar gura recipientului este poziționată cât mai etanș peste orificiul de scurgere.

Prin apăsarea sticlei, apa este împinsă în interiorul țevii. Impulsurile repetate pot ajuta la deplasarea unor depuneri moi sau a unor resturi aflate în apropierea gurii de scurgere.

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Eficiența metodei depinde în mare măsură de cât de bine poate fi etanșată zona. Dacă apa și aerul scapă pe lângă gura sticlei, presiunea transmisă în conductă este mult mai mică.

Cum poți încerca trucul

Procedura este simplă:

Îndepărtează resturile vizibile din jurul scurgerii.

Umple aproape complet o sticlă de plastic, de aproximativ 500 ml până la 1,5 litri, cu apă.

Nu pune dopul.

Întoarce sticla și așază gura direct peste orificiul de scurgere.

Apasă ferm recipientul, astfel încât apa să fie împinsă în conductă.

Repetă mișcarea de câteva ori.

Lasă apoi apa să curgă pentru câteva secunde și verifică dacă scurgerea s-a îmbunătățit.

O sticlă flexibilă poate fi mai ușor de folosit deoarece permite exercitarea presiunii prin comprimarea recipientului.

Pentru ce tip de înfundare poate funcționa

Metoda este destinată în principal unor blocaje ușoare, aflate relativ aproape de gura de scurgere. Poate fi încercată atunci când apa încă se scurge, dar mult mai lent decât în mod normal.

Nu este însă o soluție universală. În chiuvete se pot acumula resturi alimentare, grăsime, săpun sau alte materiale, iar natura și poziția blocajului influențează metoda potrivită pentru îndepărtarea lui.

O ventuză este mai potrivită pentru această operațiune deoarece este concepută să creeze o etanșare mai bună și să producă alternativ presiune și sucțiune. Sticla reprezintă mai degrabă o soluție de moment, atunci când nu ai o astfel de unealtă la îndemână.

Când este mai bine să renunți la metodele improvizate

Dacă după mai multe încercări apa continuă să se scurgă foarte greu sau deloc, nu este recomandat să crești exagerat forța aplicată.

Un obiect solid blocat în conductă, un dop aflat mai adânc în instalație sau o problemă a sistemului de evacuare nu vor fi neapărat rezolvate prin presiunea creată de o sticlă.

În astfel de situații, se poate folosi o unealtă concepută pentru desfundarea țevilor, precum un șarpe sau un arc pentru desfundat, iar pentru probleme persistente poate fi necesară verificarea instalației de către un instalator.

Sticla de plastic nu are, așadar, nimic special care să o facă potrivită pentru desfundarea țevilor. Metoda folosește pur și simplu apa și presiunea mecanică pentru a încerca să deplaseze un blocaj superficial. Poate fi utilă ca primă soluție pentru o scurgere ușor înfundată, dar nu înlocuiește o ventuză sau o unealtă de desfundare atunci când problema persistă.