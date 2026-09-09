Peste 3,45 milioane de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce mai mult de un sfert din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. Datele Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) sunt prezentate în contextul împlinirii a zece ani de la înființarea primei Bănci pentru Alimente din țară.

Luna septembrie este dedicată la nivel internațional conștientizării și combaterii risipei alimentare. Pentru România, anul acesta marchează și un deceniu de la implementarea conceptului de bancă de alimente, prin înființarea Băncii pentru Alimente București.

Potrivit FBAR, anual, peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi, în timp ce peste 27% din populația României este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Organizația atrage atenția asupra contrastului dintre cantitățile de hrană irosite și nevoile alimentare ale persoanelor vulnerabile.

Cum pot fi redirecționate alimentele către persoanele vulnerabile

În baza Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, modificată prin Legea nr. 49/2024, companiile din sectorul agroalimentar pot transfera gratuit către Băncile pentru Alimente anumite produse care nu mai pot fi comercializate, dar sunt sigure pentru consum.

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Este vorba despre stocuri excedentare, produse cu defecte estetice ale ambalajului sau alimente care se apropie de data-limită, cu respectarea condițiilor legale privind siguranța alimentară. Companiile care fac astfel de donații beneficiază de deductibilitate fiscală și scutire de TVA, potrivit FBAR.

După preluare, alimentele sunt transportate cu ajutorul unei flote naționale de 31 de autoutilitare frigorifice. Pentru produsele perisabile, precum lactatele, carnea, fructele și legumele proaspete, transportul urmărește menținerea lanțului de frig.

Rețeaua dispune de nouă depozite regionale, cu o suprafață totală de peste 3.831 de metri pătrați. Aici, produsele sunt sortate, verificate din punct de vedere al trasabilității și inventariate înainte de a fi distribuite către ONG-urile partenere.

Organizațiile preiau gratuit alimentele și le distribuie sub formă de pachete de sprijin sau mese calde către persoane aflate în situații vulnerabile, printre beneficiari numărându-se copii, vârstnici și familii cu dificultăți materiale.

Peste 10.000 de tone de alimente salvate de la risipă într-un singur an

În 2025, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de produse alimentare. Acestea s-au transformat în aproximativ 20 de milioane de porții de hrană.

Distribuția s-a realizat cu sprijinul a 183 de companii donatoare și al celor 854 de ONG-uri partenere, iar alimentele au ajuns la 326.364 de persoane vulnerabile.

Activitatea a continuat și în prima jumătate a anului 2026. În primele șase luni, Băncile pentru Alimente au redistribuit 8.555 de tone de produse, dintre care 7.589 de tone au fost alimente salvate de la risipă.

Cantitățile redistribuite în acest interval au reprezentat 17,1 milioane de porții de hrană, care au asigurat necesarul alimentar lunar pentru o medie de 298.030 de persoane vulnerabile. Dintre acestea, 111.822 au fost copii cu vârsta sub 18 ani. Distribuția s-a făcut prin intermediul a 910 ONG-uri partenere.

96 de milioane de porții de hrană în zece ani

În perioada 2016, iunie 2026, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a colectat peste 49.000 de tone de produse, dintre care mai mult de 44.000 de tone au fost alimente salvate direct de la risipă.

Potrivit FBAR, produsele colectate în primul deceniu de activitate s-au transformat în peste 96 de milioane de porții de hrană distribuite gratuit în comunități.

Federația Băncilor pentru Alimente din România și cele nouă Bănci Regionale, din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați, formează o rețea națională de redistribuire a alimentelor. Rețeaua este membră a Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA).