Un studiu publicat în British Journal of Sports Medicine arată că atât numărul de pași făcuți zilnic, cât și ritmul de mers sunt asociate cu un risc mai redus de mortalitate prematură și de deces provocat de bolile cardiovasculare, conform Mediafax.

Cercetătorii au analizat datele provenite de la peste 64.000 de adulți și au identificat combinații diferite de număr de pași și intensitate a mersului care pot fi asociate cu beneficii pentru sănătate.

7.500-10.000 de pași pe zi, asociați cu un risc mai mic

Studiul a folosit date din UK Biobank, colectate de la 64.743 de participanți cu vârste între 40 și 69 de ani. Aceștia au purtat dispozitive de monitorizare a activității fizice timp de șapte zile, în perioada 2013-2015.

Participanții au avut niveluri foarte diferite de activitate, de la mai puțin de 5.000 de pași pe zi până la peste 10.000 de pași, precum și ritmuri diferite de mers.

Analiza datelor a indicat că persoanele care au făcut între 7.500 și 10.000 de pași pe zi au avut un risc mai redus de deces prematur.

Cercetătorii au subliniat însă că beneficiile nu sunt legate exclusiv de numărul total de pași. Și viteza cu care sunt făcuți aceștia pare să conteze.

Mersul mai alert poate avea beneficii chiar și cu mai puțini pași

Un ritm de aproximativ 90 de pași pe minut, menținut timp de cel puțin 30 de minute, a fost asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate, independent de numărul total de pași efectuați într-o zi.

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„Indiferent de numărul total de pași zilnici, menținerea unei cadențe mai ridicate la mers ar putea fi un obiectiv promițător pentru prevenirea mortalității premature”, au declarat cercetătorii.

Rezultatele pot fi relevante în special pentru persoanele care au dificultăți în a-și crește semnificativ numărul zilnic de pași. Potrivit autorilor, modificarea ritmului de mers ar putea reprezenta o alternativă accesibilă pentru creșterea activității fizice.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor sedentare

Pentru participanții care aveau un nivel redus de activitate, cu mai puțin de 5.000 de pași pe zi, creșterea ritmului de mers a fost asociată cu o reducere substanțială a riscului de deces din orice cauză, precum și a riscului de deces cardiovascular.

Cercetătorii au precizat că rezultatele oferă indicii pentru strategii flexibile de creștere a activității fizice, adaptate persoanelor care nu pot ajunge cu ușurință la un anumit număr de pași zilnic.

În același timp, persoanele care merg într-un ritm mai lent pot obține beneficii prin creșterea duratei sau a numărului total de pași. Cu alte cuvinte, o plimbare mai lungă poate compensa într-o anumită măsură un ritm mai redus.

Autorii studiului atrag atenția că cercetările anterioare au analizat mai ales separat numărul de pași și intensitatea mersului. Noul studiu a urmărit asocierea dintre combinațiile acestor doi factori și riscul de mortalitate.