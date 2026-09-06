Oriunde mergi în Spania și te așezi la o terasă să guști niște tapas, poți cere pan con tomate. Iar dacă vrei cel mai comun mic dejun din Peninsula Iberică opteți pentru un bocadillo (sandwich) cu jamon. O să ți-l pună pe pâine proaspătă sau prăjită, unsă cu roșii peste care se pune un strop de ulei de măsline extravirgin și câteva felii de jamon. Care poate fi jamon serrano sau din cel iberic. Desogur o astfel de gustare iberică merge adaptată și cu un prosciutto și chiar cu o șuncă obișnuită.

Ingrediente pentru gustarea iberică

2 felii de pâine

2 roșii bine coapte și zemoase

Ulei de măsline extravirgin

4-6 feliuțe de jamón serrano sau jamón ibérico.

Preparare pas cu pas

Prăjește pâinea până devine bine rumenită și crocantă la exterior. Poți folosi și pâine proaspătă, cu semințe, neagră, rustică.

Opțional poți freaca pâinea cu usturoi, cât este încă fierbinte, pentru o aromă discretă.

Pregătește roșiile: taie-le în jumătate și rade-le pe răzătoare, până rămâne doar coaja. Sau pur și simplu ia o jumătate de roșie și freac-o bine de felia de pâine.

Unge generos pâinea cu roșii.

Stropește cu ulei de măsline extravirgin.

Așază deasupra feliile de jamón.

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Servire

Pentru o gustare iberică mai extinsă, merge foarte bine alături de măsline, brânză și un pahar de vin sau cava.

Trucuri

Folosește roșii foarte coapte și un ulei de măsline extravirgin de calitate, sunt ingredientele care fac diferența.

Scoate jamonul din frigider cu 5 minute înainte de a-l servi pentru a avea textura cea mai bună.

Și nu uita că pentru spanioli astfel de tapas sunt și mic dejun și gustare, dar și cină. Așa că o gustare iberică e binevenită în orice moment al zilei.

Poftă bună!