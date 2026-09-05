Luni 7 septembrie
- Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
- La prânz pregătim o mămăligă cu cârnați, bacon și brânză, geandră țărănească îi zice.
- La cină, gratar de piept de pui cu salată de crudități.
Marți 8 septenbrie
- La micul dejun fructe coapte cu ricotta sau iaurt și miere.
- La prânz pregătim friptură de poc cu orez basmati și sos curry.
- Seara, guacamole cu pico de gallo.
Miercuri 9 septembrie
- Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.
- Pentru prânz, pizza în pachețel, o pizza ca o plăcintă.
- Și pe seară, creveți cu avocado și sos de maioneză.
Joi 10 septembrie
- La micul dejun, ouă fierte cu brânză cottage și roșii .
- La masa de prânz, salată caldă cu cartofi și cârnați.
- Iar seara, conopidă la cuptor cu sos de roșii.
Vineri 11 septembrie
- Pentru micul dejun, un sandwich cu zacuscă și ou poșat.
- La prânz ciorbă de legume și curcan cu smântână și ardei iute.
- Iar pe seară, omletă cu dovlecei, ardei și ceapă și salată de roșii.
Sâmbătă 12 septembrie
- Pentru dimineață, o cafea cu înghețată, un affogado, de răsfăț.
- La prânz, facem un pui la cuptor și cartofi țărănești cu mujdei și salată de varză.
- Iar seara, preparăm dovleceii măicuței Irina, dovlecei pe pat de morcov si ceapă.
Duminică 13 septembrie
- Dimineață începem cu clătite calde cu gem sau ciocolată.
- La prânz, chifteluțe preparate din carne și multe legume și gătite la cuptor. Cu piure și salată de frunze verzi.
- Iar pentru seară, sfânta salată de vinete cu ardei copți, totul pus pe pâine prăjită.
Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase. Merge și o tartă cu cremă de vanilie și fructe.
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