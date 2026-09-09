Trei noi focare de pestă porcină africană, confirmate în județul Buzău. 23 de porci au murit sau au fost sacrificați

09 sept. 2026, Articole / Reportaje
Trei noi focare de pestă porcină africană, confirmate în județul Buzău. 23 de porci au murit sau au fost sacrificați
Foto: Dreamstime
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Trei noi focare de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate în județul Buzău, în exploatații nonprofesionale din localitățile Ziduri, Săgeata și Padina. În total, 23 de porci au murit sau au fost sacrificați în urma focarelor depistate în județ în ultimele două săptămâni, conform Agerpres.

Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, noile focare au fost confirmate în perioada 4-8 septembrie. Inspectorii sanitar-veterinari au dispus sacrificarea animalelor bolnave și aplicarea măsurilor de protecție și supraveghere.

În comuna Ziduri, pe 4 septembrie, au fost depistați doi porci afectați de pestă porcină africană. Ambele animale au fost sacrificate.

În comuna Săgeata, pe 7 septembrie, au fost identificați trei porci afectați. Unul dintre animale era deja mort, iar ceilalți doi au fost sacrificați.

Un alt caz a fost confirmat în localitatea Padina, pe 8 septembrie. Animalul afectat a fost sacrificat.

„În comuna Ziduri, la data 4 septembrie, au fost depistați doi porci afectați, din care doi porci uciși. În comuna Săgeata au fost descoperiți, pe 7 septembrie trei porci afectați, din care un porc mort, doi porci uciși, iar în localitatea Padina, pe 8 septembrie, a fost găsit un porc afectat, care a fost ucis”, a transmis DSVSA Buzău pentru AGERPRES.

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Cele trei focare se adaugă altor două depistate în județ la sfârșitul lunii august și la începutul lunii septembrie. Pe 25 august, un focar a fost confirmat în comuna Ziduri, iar pe 1 septembrie, un altul a fost identificat în comuna Bălăceanu.

În cazul celor două focare anterioare, 17 porci au fost sacrificați, iar autoritățile au instituit măsuri de protecție și supraveghere.

Astfel, numărul total al porcilor morți și sacrificați în urma celor cinci focare de pestă porcină africană ajunge la 23.

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