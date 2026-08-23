În weekend, când se strânge toată familia la noi, cu cățel și copii, de multe ori fac ardei sau roșii umplute. Fiului meu îi plac foarte mult. De obicei fac rețeta clasică românească, cum le făcea mama s-a dus dintre noi acum câțiva ani.

Dar astăzi am decis să schimb puțin rețeta. N-am pus orez, am folosit dovlecei și am lăsat carnea „mai la vedere”.

Ingrediente pentru dovlecei umpluți

6 dovlecei tăiați în sferturi

Amestec din 500 g de carne tocată de porc și 300 de vită

1 cepe mică sau jumătate din una mare

Câteva linguri de ulei de măsline extravirgin

Sare, piper.

Ingrediente pentru sos

300 g de pastă de roșii

500 ml de supă de legume

Preparare pas cu pas

Am spălat dovleceii, i-am tăiat în sferturi și i-am scobit cu grijă de miez. Miezul scobit nu îl aruncăm, ci îl tocăm mărunt. Într-o tigaie cu un pic de ulei, am călit ceapa tocată împreună cu miezul de dovlecel până s-au înmuiat frumos și s-au rumenit ușor. Punem sferturile de dovlecel cu coaja în jos pe o tavă mare pentru cuptor. Am lăsat legumele călite să se răcească puțin, apoi le-am amestecat într-un bol mare cu carnea tocată de porc și vită și condimentele (sare, piper). Carnea la final trebuie e destul de moale, pentru că dovleceii au apă. Dacă vi se pare prea apăasă puneți două linguri de pesmet în umplutură sau un ou, ca la chiftele. Mie mi-a ieșit exact cât trebuie, dar am fososit dovlecei din cei cu coajă verde închis care sunt mai puțin apoși. Am umplut sferturile de dovlecei cu acest amestec. De fapt mai mult i-am acoperit cu carne. Am umplut dovleceii așezați direct în tavă și am turnat pe lângă ei sosul format din pasta de roșii amestecată cu supa de legume, cât să fie bine scufundați. Am băgat tava direct la cuptorul încins la 180 de grade (căldură sus-jos) pentru aproximativ două ore. Dacă vedeți că încep să se ardă deasupra, îi puteți acoperi cu o folie de hârtie de copt. Eu am uitat și s-au cam „bronzat”.

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Dovleceii au ieșit minunat, carnea se topește în gură și merg perfect cu o lingură-două de smântână și o felie de pâine pentru întins în sosul scăzut.

Fiul meu, ca de obicei, a mâncat porție dublă.

Poftă bună!