VIDEO | Produsele tradiționale românești ajung în vest / Aurel Simion: „98% dintre vânzările externe se adresează diasporei. Cererea crește de sărbători”

23 aug. 2026, Disputandum
FOTO: Captură video G4Food
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Comunitățile de români din străinătate reprezintă principala piață externă pentru produsele brandului „Ca altădată”. Aurel Simion a declarat în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food, că aproximativ 98% dintre vânzările externe se adresează diasporei.

Produsele sunt distribuite în special prin depozite și magazine cu specific românesc. Simion a menționat rețele din Italia, Germania, Luxemburg și Marea Britanie, construite în mare parte de antreprenori români.

Cererea este sezonieră. Vânzările cresc în perioada Crăciunului și a Paștelui, când românii plecați din țară caută produse asociate meselor de familie și gusturilor de acasă. Vara, comercializarea unor mezeluri tradiționale este mai dificilă.

Simion a explicat că firma realizează livrări în statele Uniunii Europene sub forma schimburilor intracomunitare. Din punct de vedere fiscal și vamal, acestea sunt diferite de exporturile către țări aflate în afara Uniunii.

Acces dificil în lanțurile de retail din vest

Marea Britanie necesită o precizare. Livrările către această piață nu mai sunt operațiuni intracomunitare după Brexit. Pentru mărfurile trimise în Marea Britanie se aplică formalități de export, conform regulilor Comisiei Europene.

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Pătrunderea în marile lanțuri de retail din vestul Europei rămâne dificilă. Producătorul spune că nu cunoaște exemple numeroase de branduri românești de acest tip care să fi intrat în hipermarketurile occidentale. Magazinele diasporei rămân, prin urmare, principalul canal de distribuție.

Cifra de 98% reprezintă estimarea oferită de companie în podcast și nu o statistică generală privind exporturile românești de produse tradiționale.

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