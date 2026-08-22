Am postat mai devreme și rețeta simplă de merdenele pe care o puteți face rapid acasă. Cu foi de plăcintă din comerț. Și croissant se poate face cu foietaj din comerț. Dacă vă grăbiți, asta e soluția simplă. Dar n-are nicio legătură cu croissantul cu 1000 de foi. Foile astea sunt date de untul de calitate. Ai are dreptate arogantul franțuzit de la Mița Biciclista.

Să nu mințim și să zicem că e simplu de preparat croissant adevărat. Necesită ceva muncă și atenție pentru ingrediente. Dar rezultatul merită. Veți obține un croissant autentic, cu foi crocante și, musai, cu mult unt în compoziție. Aici nu e loc de negociere.

Ingrediente pentru croissant

½ kg de făină tip 650

75 g de zahăr

2 ouă

50 g de unt

25 g de drojdie proaspătă

Sare

75 ml lapte

75 ml apă

200 g unt

Preparare pas cu pas

Cernem făina și o împărțim, punem de-o parte câteva linguri. Amestecăm aceste linguri de făină cu drojdia și apa călduță. Lăsăm la dospit într-un bol. Cealaltă grămadă de făină o amestecăm cu zahărul, ouăle, sarea și laptele. Combinăm cu aluatul dospit și frământăm bine timp de 10 minute. Formăm o bilă din aluat și facem două tăieturi în formă de cruce. Lăsăm să se odihnească. Întindem vârfurile „stelei” formate și adăugăm untul. Împăturim aluatul ca pe un plic. Aplatizăm aluatul cu un sucitor. Îl pliem și îl întindem din nou. Învelim în folie alimentară și lăsăm până a doua zi. Întindem aluatul și îl tăiem în două. Apoi tăiem triunghiuri în diagonală. Rulăm aluatul de la bază spre vârf, întinzând ușor aluatul. Formăm niște cilindri cărora le dăm forma de semilună, de croissant. Îi lăsăm să crească până își dublează volumul. Ungem cu ou și coacem 15 minute la 200°C.

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Dacă vrem să le punem și umplutură o adăugăm înainte de rulare. Punem o linguriță la baza triunghiului. Nu prea mult să nu iasă la copt.

Dacă sunt fără umplutură, servește croissantele ca atare sau cu gem ori ciocolată.