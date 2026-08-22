În „războiul” virtual de zilelea acestea (merdenele vs. croissant) câștigătorul publicului este de departe merdeneaua. De altfel una dintre părți pare că s-a și predat, ceea ce nu însemnă nici că un produs e mai bun decât altul, nici că unul e recomandabil și altul nu, ci că în principal e o strategie de marketing care pentru unii a devenit în mod nesperat benefică și pentru alții greșită.

Dar pentru că nu e cazul să intervină bucătarii în astfel de ierarhii, vă spun doar că mi-e super poftă de merdenele (eu stau în Spania și aici nu găsim așa ceva), așa că fug să caut la magazinul românesc un pachet de foi de plăcintă, să fac repede o tavă de astfel de plăcinte delicioase cu brânză. Dar până atunci, ca să intrați și voi în dezbaterea margarină contra unt, puteți încerca această rețetă extrem de ușoară, care se face cu foi de plăcintă din comerț.

Cine vrea foi făcute în casă găsește din belșug rețete și aici și aici. Precum vedeți se pot face și cu unt și cu margarină, fiecare alege după pofta inimii. Sincer, eu margarină nu voi recomanda niciodată și nu înțeleg de ce anumiți influenceri o fac. Probabil din spirit de frondă. O merdenea când și când, indiferent cu ce e gătită, e o mică plăcere și nu ne afectează sănătatea. Dar a pune margarină pe pâine și merdenele cum am văzut pe la niște creatori în cursul zilei de ieri e cu totul altceva. Margarina e unul dintre cele mai rele și ultraprocesate alimente și punct. Unt sau ulei presat la rece sunt recomandările sănătoase.

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Dar să nu ne întindem la vorbă și să vă povestesc cum faceți merdenele ușor și repede.

Ingrediente pentru merdenea

Un pachet de foi de plăcintă din comerț

Unt topit (sau ulei, chiar și margarină dacă vrei să fii în trendul de zilele astea, eu am zis doar că nu-i sănătoasă, tu faci ce vrei)

350 g de telemea

300 g de brânză de vaci

1 ou

2 linguri de lapte.

Preparare pas cu pas

Pregătește brănza. Sfărâmă telemeaua și amestec-o cu brânza de vaci. Alege brânză mai grasă, mai moale să nu fie uscată. Topește untul. Pregătește tava de cuptor cu o foaie de copt unsă cu ulei sau unt. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade sau cum e indicat pe pachetul de foi de plăcintă. Desfă pachetul de foi de plăcintă. Taie foaia în două să obții pătrate. Acoperă cu un prosop curat de bucătărie foile pe care nu le folosești să nu se usuce. Pune un astfel de pătrat și stropește-l sau unge-l cu unt. Pune al doilea deasupra, unge-l și pe el și adaugă o lingură de umplutură în mijloc. Adu colțurile spre mijloc și lipește-le unele peste altele, să arate ca un plic, cu umplutura mai extinsă, dar nu chiar până la margine. Pune merdeneaua în tavă cu îndoitura în jos. La final unge totul cu un ou bătut cu două linguri de lapte. Lasă în cuptor 15-20 de minute până se rumenesc deasupra.

Să mă iertați că am luat niște poze de pe Facebook pentru ilustrare, dar n-am avut timp să fac merdenelele. Le schimb mai târziu.

Poftă bună!