În „războiul” virtual de zilelea acestea (merdenele vs. croissant) câștigătorul publicului este de departe merdeneaua. De altfel una dintre părți pare că s-a și predat, ceea ce nu însemnă nici că un produs e mai bun decât altul, nici că unul e recomandabil și altul nu, ci că în principal e o strategie de marketing care pentru unii a devenit în mod nesperat benefică și pentru alții greșită.
Dar pentru că nu e cazul să intervină bucătarii în astfel de ierarhii, vă spun doar că mi-e super poftă de merdenele (eu stau în Spania și aici nu găsim așa ceva), așa că fug să caut la magazinul românesc un pachet de foi de plăcintă, să fac repede o tavă de astfel de plăcinte delicioase cu brânză. Dar până atunci, ca să intrați și voi în dezbaterea margarină contra unt, puteți încerca această rețetă extrem de ușoară, care se face cu foi de plăcintă din comerț.
Cine vrea foi făcute în casă găsește din belșug rețete și aici și aici. Precum vedeți se pot face și cu unt și cu margarină, fiecare alege după pofta inimii. Sincer, eu margarină nu voi recomanda niciodată și nu înțeleg de ce anumiți influenceri o fac. Probabil din spirit de frondă. O merdenea când și când, indiferent cu ce e gătită, e o mică plăcere și nu ne afectează sănătatea. Dar a pune margarină pe pâine și merdenele cum am văzut pe la niște creatori în cursul zilei de ieri e cu totul altceva. Margarina e unul dintre cele mai rele și ultraprocesate alimente și punct. Unt sau ulei presat la rece sunt recomandările sănătoase.
Dar să nu ne întindem la vorbă și să vă povestesc cum faceți merdenele ușor și repede.
Să mă iertați că am luat niște poze de pe Facebook pentru ilustrare, dar n-am avut timp să fac merdenelele. Le schimb mai târziu.
Poftă bună!
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