Când ești în criză de timp sau vrei să valorifici resturile din frigider, o salată simplă și hrănitoare din linte este soluția ideală. Această rețetă combină doar 3 ingrediente principale într-un preparat delicios, perfect ca fel principal ușor sau ca garnitură.

Ingrediente pentru salata de linte

1 borcan de linte fiartă (scursă)

2 ardei copți (pregătiți deja ca salată, cu sos vinegretă din ulei de măsline, oțet de mere, sare și piper)

1⁄2 ceapă (tocată mărunt).

Preparare pas cu pas

Toacă mărunt jumătatea de ceapă. Pune ceapa tocată direct peste ardeii copți. Deoarece ardeii copți au deja vinegretă, ceapa se va macera ușor. Deschide borcanul de linte, scurge apa, clătește lintea și adaug-o peste amestecul de ardei și ceapă. Amestecă bine toate ingredientele până când aromele se întrepătrund. Salata este gata de servit! O poți consuma ca fel de mâncare de sine stătător sau alături de friptură sau alte preparate.

Poftă bună!