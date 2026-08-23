„N-am io timp, iubire, că mă vede patronul” / Povestea neștiută a lui nea Mihai și cum a cumpărat patiseria din Amzei unde lucra

În plin scandal al merdenelelor, care a readus în centrul atenției Patiseria Amzei și pe nea Mihai, Ioana Nicolescu, una dintre cele mai puternice voci din moda românească, a republicat povestea omului despre care scrisese cu câțiva ani în urmă pe blogul său, Code Noir Style.

„Guys, io sunt foarte tușată că solidarizăm cu nea Mihai despre care am tot scris aici cât și pe blog”, a scris Ioana Nicolescu, într-o postare în care a atras atenția și asupra fotografiilor realizate de ea, care au fost preluate și distribuite în ultimele zile.

Pentru Ioana Nicolescu, nea Mihai nu este însă doar protagonistul unui moment devenit viral. Îl știe de când era copil, când traversa Piața Amzei pentru a ajunge la orele de desen, sculptură și pictură de la Tonitza.

Atunci se oprea să privească cum se fac merdenelele și era în stare să aștepte chiar și 20 de minute pentru una proaspăt scoasă din cuptor.

„Îl știu pe nea Mihai de când eram copil, când locuiam în spatele Bisericii Italiene și traversam Piața Amzei ca să ajung la orele de desen, sculptură sau pictură de la Tonitza unde eram elevă”, scria Ioana în interviul publicat în 2022.

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Se oprea atunci să vadă cum se fac merdenelele și, uneori, întârzia la școală pentru una proaspăt scoasă din cuptor.

„Eram în stare să aștept și 20 minute ca să prind una proaspăt scoasă din cuptor. Apoi mai dădeam o fugă și în pauză, merdenelele și pateurile cu brânză erau câteodată «prânzul» și mi se păreau cele mai bune și gustoase chestii de mâncat.”

Ani mai târziu, avea să afle și povestea mai puțin cunoscută a omului din spatele patiseriei: nea Mihai venise din Dobrogea la București, la mijlocul anilor ’80, lucrase chiar în patiseria din Piața Amzei și ajunsese apoi să o cumpere.

„N-am io timp, iubire, că mă vede patronul”

Între timp, relația dintre Ioana Nicolescu și nea Mihai a rămas aceeași, cu multe glume și încercări repetate de a-l convinge să vorbească despre el.

„Ce te-aș mai iubi eu pe tine!”, glumește cu gura până la urechi nea Mihai când mă vede. Nu m-ar mira dacă ar începe să-mi cânte din Aurelian Andreescu”, povestea Ioana.

Ea încearcă însă să-l aducă la subiect:

„Da’ cum vorbești, nea Mihai? Vezi că sunt două fete foarte tinere în spatele meu, o să le sperii. Mai bine spune-mi când ai 10 minute să te întreb două-trei lucruri.”

Replica lui nea Mihai a devenit una dintre cele mai savuroase părți ale interviului:

„N-am io timp, iubire, că mă vede patronul!”, se preface scump la vorbă nea Mihai.

„Hai că te răsfeți, nea Mihai – nu ești tu patronul?”

„Râde, nu mai știe ce să zică. Și mie îmi vine să râd, lumea așteaptă în spatele meu și se uită ca la spectacol, de fiecare dată”, scria Ioana Nicolescu.

De unde vii, nea Mihai?

Când s-a întors la București după mai bine de 30 de ani, Ioana Nicolesco a avut surpriza să-l găsească pe nea Mihai exact în același loc din Piața Amzei.

„Întâi am crezut că-mi joacă memoria feste, apoi am aflat că de vreo trei decenii patiseria aparține lui nea Mihai, pe care-l găsești acolo în fiecare zi, vesel, viu și pus pe glume.”

Dimineața până la prânz sunt de strajă alți membri ai familiei, însă a doua parte a zilei îi aparține lui nea Mihai.

„Când ies seara în oraș sau la un eveniment, dacă îmi e poftă de ceva bun, trec apoi prin Amzei să-l salut sau să văd dacă are batoane cu mac. Sau o merdenea.”

Venit din Dobrogea pe la mijlocul anilor ’80, nea Mihai a rămas în București. A lucrat la patiseria din Piața Amzei, iar apoi a cumpărat-o. De la începutul anilor ’90, locul a devenit patiseria pe care o știu mulți bucureșteni din copilărie.

„Toată familia lui se implică în afacere, cumnata sau nepoții, iar nea Mihai domnește netulburat de câteva decenii peste toată această lume mică pe care a adunat-o în jurul lui. Nu se plictisește, de zeci de ani face același lucru în fiecare zi, în același fel, cu la fel de mult drag.”

De sărbători, povestea Ioana, îi poți vedea pe toți împreună, lucrând de dimineață devreme până seara târziu.

Rețeta pe care spune că nu a schimbat-o din anii ’80

Unul dintre detaliile pe care Ioana Nicolescu spune că a reușit să le afle de la nea Mihai este legat chiar de produsele care l-au făcut celebru.

„Mi-a mărturisit că nu a schimbat rețeta foietajului cu brânză din anii ’80, de când a început să lucreze la patiserie”, scria aceasta.

Nea Mihai i-ar fi povestit inclusiv că a dat rețeta și altor persoane, explicându-le cum să facă merdenelele, însă rezultatul nu ar fi fost același.

„Le-a spus exact ce și cum și tot nu le-au ieșit cum îi ies lui”, povestește Ioana Nicolescu.

Merdenele care fac turul lumii

Nea Mihai își cunoaște foarte bine clienții și știe când îi așteaptă.

„Nu știți ce bun e un trigon cu brânză și măr după un vin alb sau un gin tonic, mai ales dacă ai fost la teatru sau la o premieră de film”, scria Ioana Nicolescu.

Patiseria din Amzei nu a avut nevoie, spune ea, de publicitate. Vestea despre merdenelele lui nea Mihai a ajuns departe, în Anglia, Spania, Germania sau Statele Unite.

„Încearcă să vorbești despre merdenele în străinătate și ai să vezi că toată lumea îți va vorbi despre merdenelele din Amzei!”

Pentru Ioana Nicolescu, merdenelele au devenit însă și mai mult decât un produs cunoscut în București.

„Cred că pe noi, ăștia plecați de multă vreme din țară, merdenelele ne leagă între noi ca un fir invizibil, un fir roșu împletit din amintiri și dor de acasă. Ceva în noi nu se schimbă și e bine să rămână așa, într-o lume unde totul evoluează atât de brusc, ireversibil și profund.”

Merdenelele care au ajuns la Paris

„Merdenelele sunt o întreagă poveste de familie la mine, aproape că au devenit un cod ca să nu zic lifestyle”, scria Ioana Nicolescu.

Unele dintre primele sale amintiri legate de ele sunt din zilele petrecute la atelierul părinților sau în timpul pregătirilor pentru expozițiile mamei sale.

„Petreceam cu toții câteva zile ca să fie totul gata pentru vernisaj și mâncam munți de merdenele și ștrudel cu mere ca desert, iar dacă aveam noroc și găseam în oraș, însoțite de câte un iaurt.”

După foarte mulți ani petrecuți departe de țară, primul lucru pe care și l-a dorit când a ajuns la București nu a fost o masă într-un loc elegant.

„Primul lucru pe care mi l-am dorit să-l mănânc când am ajuns la București după foarte mulți ani au fost merdenele și o sticlă de iaurt, spre mirarea prietenilor și familiei care se gândeau la tot felul de locuri elegante și foarte chic.”

În familia ei, merdenelele „se importă”.

„Nu există drum de la București la Paris fără merdenele.”

Ioana spune că, atunci când pleacă spre Paris, îl anunță pe nea Mihai cu o zi înainte, iar acesta știe că va trece pe la patiserie înainte de aeroport.

„Întotdeauna câte 10 merdenele, să le aibă mama proaspete 4 ore mai târziu și să le împărțim cu prietenii.”

Într-un an, chiar și de Crăciun, cele 10 merdenele au ajuns la Paris și au stat pe masa de sărbătoare alături de cozonac și alte bunătăți.

În postarea prin care a readus acum interviul în atenție, Ioana Nicolescu a povestit din nou cum a plimbat merdenelele cu avionul pentru a le avea „frumi lângă brad la Paris” și pentru a o răsfăța pe mama ei, „Queen Mum”, care le adora.

Interviul Ioanei Nicolescu cu nea Mihai, publicat inițial în 2022, revine acum în atenția publicului în plin „scandal al merdenelelor”. Controversa a pornit după ce Edmond Niculușcă, cofondatorul La Mița Biciclista, a ironizat într-un videoclip merdeneaua de la Patiseria Amzei și, mai ales, oamenii care o aleg. Reacțiile au fost imediate, iar după scuzele publice ale lui Niculușcă, bucureștenii au răspuns în felul lor: cu cozi uriașe la geamul lui nea Mihai.