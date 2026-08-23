100 de dolari cutia. Un brand de căpșuni de lux a deschis un magazin în New York / Fiecare fruct este ales de un „somelier de fructe”

Un brand de căpșuni cultivate în ferme verticale a deschis primul său spațiu de vânzare directă în New York, iar cele mai exclusiviste fructe din ofertă ajung să coste aproape cât o cină la restaurant: 100 de dolari pentru o cutie cu 12 căpșuni.

Este vorba despre Oishii, compania americană cunoscută pentru căpșunile cultivate în ferme verticale și inspirate de soiurile japoneze. Primul său punct de vânzare a fost deschis pe 20 august în Chelsea Market din New York.

Kioskul este programat să funcționeze, cel puțin inițial, timp de 10 săptămâni, de joi până duminică, între orele 11:00 și 19:00, până pe 1 noiembrie. Compania testează astfel pentru prima dată vânzarea directă către public, după ce produsele sale au fost disponibile până acum prin intermediul unor mari rețele de retail, potrivit FoodandWine.

100 de dolari pentru 12 căpșuni din top 1% al recoltei

Vedetele noului spațiu sunt căpșunile Connoisseur Grade Omakase, descrise drept cele mai rare și mai atent selecționate fructe din recolta companiei.

Acestea reprezintă aproximativ 1% din producția soiului Omakase și sunt considerate cele mai mari, mai dulci și mai aspectuoase căpșuni culese de brand.

Fiecare fruct este selectat individual de un specialist pe care compania îl numește „berry sommelier”, iar căpșunile sunt vândute în cutii-cadou.

O cutie cu șase căpșuni Connoisseur Grade Omakase costă 50 de dolari, în timp ce un pachet cu 12 fructe are prețul de 100 de dolari. Compania vinde și individuale dintr-un alt soi premium, Koyo, la 10 dolari bucata.

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Soiul Omakase, lansat de Oishii în anumite magazine din New York în 2018, provine inițial din Alpii Japonezi și este apreciat pentru gustul foarte dulce, textura aproape cremoasă și aroma intensă.

Crescute în ferme verticale și culese pentru consum imediat

Prețul neobișnuit de ridicat este explicat de modul în care sunt cultivate fructele.

Căpșunile Oishii sunt produse în ferme inteligente, de interior, din New Jersey. În aceste spații, compania spune că reproduce condițiile de temperatură, umiditate și circulație a aerului din sezonul de cultivare din Japonia. Polenizarea este realizată cu ajutorul albinelor, iar compania precizează că mediul de cultură nu implică utilizarea pesticidelor.

Fructele sunt livrate zilnic de la ferme la punctul de vânzare.

„Acest ritm zilnic, de la fermă la piață, permite ca fructele noastre Connoisseur Grade să ajungă la clienți atunci când gustul, parfumul, culoarea și textura lor delicată sunt la cel mai bun nivel”, a declarat Hiroki Koga, CEO și cofondator al companiei.

Spre deosebire de multe căpșuni din comerț, cultivate și pentru a rezista mai mult timp pe raft, produsele Oishii sunt vândute atunci când sunt deja coapte. Compania recomandă consumarea lor în maximum trei zile de la cumpărare.

De la căpșuni la deserturi și obiecte pentru cadouri

Noul punct de vânzare nu oferă doar fructe proaspete. În ofertă se găsesc și produse precum limonadă cu căpșuni și yuzu, conserve premium, dar și obiecte de lifestyle.

Pentru acest proiect, Yoshie Nakanishi, executive pastry chef al restaurantului Odo, premiat cu o stea Michelin, a creat și o serie de deserturi cu căpșuni, inclusiv un Strawberry Cookie Sando, un Strawberry Coconut Cream Puff și un White Chocolate Strawberry Parfait.

Oishii colaborează și cu Lady M pentru prăjituri și produse de cofetărie.

În plus, compania a inclus în magazin obiecte artizanale inspirate de tradiția japoneză a oferirii și servirii fructelor: cuțite pentru fructe, ceramică, linguri speciale și materiale textile tradiționale.

Deocamdată, spațiul din Chelsea Market este doar un test. Compania nu a anunțat dacă va deschide ulterior un magazin permanent, însă fondatorii spun că vor folosi această perioadă pentru a observa reacția clienților.