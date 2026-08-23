Cianură în semințele unui fruct pe care îl consumăm aproape zilnic. Când devin periculoase semințele de măr

Semințele de măr, ignorate de obicei atunci când mușcăm din fruct, pot deveni periculoase dacă sunt mestecate și consumate în cantități mari. O sămânță sau două înghițite accidental nu ridică, în general, probleme, însă riscurile cresc odată cu cantitatea consumată, transmite MEDIAFAX.

Puțini se gândesc la acest lucru atunci când curăță un măr, însă semințele conțin un compus care poate deveni toxic. Potrivit Health, coaja exterioară a semințelor împiedică, de regulă, eliberarea substanțelor, astfel că înghițirea accidentală a uneia sau a două semințe nu reprezintă un pericol pentru majoritatea oamenilor.

Situația se schimbă însă atunci când semințele sunt mestecate, zdrobite sau consumate în cantități mari.

Primul risc ține de dimensiunea și textura lor. Semințele sunt mici, tari și alunecoase, ceea ce le face ușor de inhalat accidental. Copiii mici și persoanele cu dificultăți de înghițire sunt cele mai expuse riscului de sufocare. Medicii recomandă îndepărtarea miezului și a semințelor înainte ca fructul să fie oferit persoanelor vulnerabile.

Câte semințe de măr pot deveni toxice pentru un adult

Un alt risc, mai puțin cunoscut, este intoxicația cu cianură. Semințele de măr conțin amigdalină, o substanță care se regăsește și în sâmburii de caise sau de piersici. Atunci când semințele sunt mestecate, organismul poate transforma amigdalina în cianură de hidrogen.

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Simptomele timpurii pot include dureri de cap, amețeli și stare de confuzie, iar în cazurile severe pot apărea convulsii sau pierderea cunoștinței.

Specialiștii estimează că un adult ar trebui să mestece aproximativ 150 de semințe pentru a ajunge la o doză periculoasă, astfel că riscul rămâne redus în viața de zi cu zi.

În plus, consumul excesiv de semințe mestecate poate irita sistemul digestiv și poate provoca crampe, greață sau balonare. Persoanele cu afecțiuni intestinale pot resimți aceste efecte mai puternic.

Există și cazuri în care o persoană poate avea alergie la semințe, chiar dacă tolerează fără probleme restul fructului. Reacțiile pot varia de la mâncărimi și erupții cutanate până la umflarea gâtului sau dificultăți de respirație, situații care necesită intervenție medicală imediată.