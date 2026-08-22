Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 24-30 august/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile/ Gusturi de vacanță

22 aug. 2026, Nutriție
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 24-30 august/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile/ Gusturi de vacanță
Foto: Envato
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Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. E vară, atmosferă de vacanță și meniul trebuie să țină și el pasul cu atmosfera. Desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking. Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 24 august

  • Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
  • La prânz pregătim un preparat oriental cu pui și orez, chicken korma bangladeshi.
  • La cină, salată de fasole verde în stil nicoise.

Marți 25 august

  • La micul dejun fructe coapte cu ricotta.
  • La prânz pregătim o salată sățioasă de linte cu ardei copți.
  • Seara, un aperitiv de pepene galben cu prosciutto sau jamon.

Miercuri 26 august

  • Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.
  • Pentru prânz, paste vodka (le puteți da și copiilor fără grijă).
  • Și pe seară, bruschette cu cremă de brânză și măsline.

Joi 27 august

  • La micul dejun, ouă fierte cu brânză cottage și roșii .
  • La masa de prânz, somon en papillote, cu fenicul și ciuperci.
  • Iar seara, salată de vinete cu năut și ardei copt.

Vineri 28 august

  • Pentru micul dejun, un sandwich cu zacuscă.
  • La prânz supă de cartofi și roșii.
  • Iar pe seară, curcan la tavă cu salată de roșii pipirrana.

Sâmbătă 29 august

  • Dimineață începem cu clătite americane cu iaurt de casă.
  • La prânz, facem un pește alb la cuptor sau pe grătar pe pat de legume și cartofi dulci.
  • Iar seara, preparăm repede o plăcintă cu brânză sau merdenele rapide de casă.

Duminică 30 august

  • Pentru dimineață, o fritatta sau omletă cu ceapă și ardei.
  • La prânz, dovlecei umpluți.
  • Iar pentru seară, ouă umplute cu ton sau sardină.
Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

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