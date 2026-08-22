Luni 24 august
- Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
- La prânz pregătim un preparat oriental cu pui și orez, chicken korma bangladeshi.
- La cină, salată de fasole verde în stil nicoise.
Marți 25 august
- La micul dejun fructe coapte cu ricotta.
- La prânz pregătim o salată sățioasă de linte cu ardei copți.
- Seara, un aperitiv de pepene galben cu prosciutto sau jamon.
Miercuri 26 august
- Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.
- Pentru prânz, paste vodka (le puteți da și copiilor fără grijă).
- Și pe seară, bruschette cu cremă de brânză și măsline.
Joi 27 august
- La micul dejun, ouă fierte cu brânză cottage și roșii .
- La masa de prânz, somon en papillote, cu fenicul și ciuperci.
- Iar seara, salată de vinete cu năut și ardei copt.
Vineri 28 august
- Pentru micul dejun, un sandwich cu zacuscă.
- La prânz supă de cartofi și roșii.
- Iar pe seară, curcan la tavă cu salată de roșii pipirrana.
Sâmbătă 29 august
- Dimineață începem cu clătite americane cu iaurt de casă.
- La prânz, facem un pește alb la cuptor sau pe grătar pe pat de legume și cartofi dulci.
- Iar seara, preparăm repede o plăcintă cu brânză sau merdenele rapide de casă.
Duminică 30 august
- Pentru dimineață, o fritatta sau omletă cu ceapă și ardei.
- La prânz, dovlecei umpluți.
- Iar pentru seară, ouă umplute cu ton sau sardină.
Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.
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