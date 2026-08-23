Uniunea Europeană pregătește relaxarea interdicției privind pulverizarea aeriană a pesticidelor, pentru a permite folosirea anumitor drone agricole. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a legislației europene privind pesticidele și siguranța alimentară, relatează Politico.

Dronele agricole sunt deja utilizate pe scară largă în numeroase regiuni ale lumii. Ele pot monitoriza culturile, împrăștia semințe și îngrășăminte sau aplica tratamente fitosanitare. În Uniunea Europeană, pulverizarea pesticidelor cu drone este însă încadrată juridic la „pulverizare aeriană”. Această metodă este interzisă, în principiu, prin Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

Statele membre pot acorda derogări în cazuri speciale. Procedura este însă complicată și presupune autorizarea individuală a tratamentelor.

Statele membre cer schimbarea regulilor

Mai multe guverne europene solicită de câțiva ani adaptarea legislației la noile tehnologii. Susținătorii dronelor afirmă că acestea nu ar trebui tratate automat în același mod precum avioanele și elicopterele folosite la pulverizarea pesticidelor. Spre deosebire de aeronavele convenționale, dronele pot zbura la înălțimi reduse și pot aplica tratamentul pe suprafețe restrânse. Ele pot ajunge și pe terenuri abrupte, umede sau greu accesibile utilajelor agricole.

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Consiliul Uniunii Europene și-a stabilit în luna mai poziția asupra modificărilor propuse de Comisia Europeană. Textul ar permite statelor membre să autorizeze anumite tipuri de drone pentru aplicarea țintită a produselor de protecție a plantelor.

Măsura nu este încă definitivă. Pentru a deveni legislație europeană, textul trebuie negociat și aprobat împreună cu Parlamentul European.

Nu orice dronă și nu orice pesticid

Relaxarea propusă nu ar însemna că toate dronele vor putea pulveriza orice substanță. Comisia Europeană ar urma să stabilească tipurile de aparate care pot fi folosite și condițiile tehnice aplicabile.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) ar trebui să elaboreze orientări pentru evaluarea riscurilor. Analiza va viza atât pesticidele, cât și caracteristicile dronelor, modul de utilizare și riscurile asociate tratamentelor.=

Consiliul propune un termen de 30 de luni pentru adoptarea actului care va stabili categoriile de drone eligibile.

În perioada de tranziție, statele membre ar putea acorda autorizații naționale. Acestea ar trebui să respecte condițiile existente pentru pulverizarea aeriană, iar Comisia Europeană și EFSA ar urma să fie informate în cel mult 30 de zile. Autoritățile naționale vor trebui să transmită și evaluarea de risc care a stat la baza aprobării.

Avantajele dronelor agricole

Dronele pot reduce expunerea directă a lucrătorilor la substanțele chimice. Operatorul nu trebuie să conducă un tractor prin cultura tratată și poate controla aparatul de la distanță. Utilizarea lor poate limita și tasarea solului sau distrugerea plantelor de către roțile utilajelor. În plus, tratamentele pot fi aplicate punctual, numai în zonele unde sunt detectate boli sau dăunători. Precizia depinde însă de tipul dronei, de condițiile meteorologice și de modul de pulverizare.

Vântul, înălțimea de zbor și dimensiunea picăturilor pot influența răspândirea substanței în afara suprafeței tratate. Din acest motiv, autoritățile trebuie să evalueze riscurile pentru lucrători, locuitorii din apropiere, sursele de apă, insectele polenizatoare și celelalte organisme care nu sunt vizate de tratament.

Franța permite deja utilizarea limitată

Franța a autorizat în 2025 pulverizarea cu drone în anumite situații. Măsura se aplică în special produselor de biocontrol, substanțelor acceptate în agricultura ecologică și pesticidelor considerate cu risc redus.

Utilizarea este permisă pe unele terenuri cu pantă mare, în plantațiile-mamă de viță-de-vie și în plantațiile de banane din Guadelupa și Martinica. Exemplul francez arată cum ar putea funcționa viitoarele reguli europene. Dronele nu ar înlocui complet utilajele de la sol, ci ar putea fi autorizate acolo unde oferă o aplicare mai precisă sau unde metodele obișnuite sunt dificil de folosit.

Până la finalizarea procedurii legislative, interdicția generală asupra pulverizării aeriene rămâne însă în vigoare. Fermierii nu pot presupune că simpla folosire a unei drone transformă automat tratamentul într-o operațiune permisă.