Pipirrana este o salată delicioasă și răcoritoare, tipică din provincia Jaén, din Spania. Se servește ca aperitiv sau pentru a însoți alte feluri de mâncare mai consistente. De obicei se prepară vara, dar este atât de gustoasă încât orice anotimp este potrivit pentru a te bucura de această rețetă.
Pipirrana, numită și picadillo sau piriñaca, este tipică pentru provincia Jaén, dar și pentru alte zone din Andaluzia, Murcia și chiar Castilla-La Mancha (fiind consumată frecvent în Ciudad Real).
Ingredientele pot varia de la o regiune la alta și de la o casă la alta. Baza acestei salate este formată din roșii proaspete, ardei gras verde și, în unele cazuri, ceapă sau usturoi verde. Pe lângă aceste legume, pipirrana conține și ou fiert și pește la conservă sau sărat, cel mai frecvent fiind tonul în ulei, deși unele variante folosesc sardine sărate.
Pipirrana este mult mai gustoasă dacă este lăsată la frigider timp de 1-2 ore înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Mănâncă-o alături de pâine proaspătă pentru a te bucura de sos.
Poftă bună!
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