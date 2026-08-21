GALERIE FOTO | Pipirrana, salata tradițională andaluză, extrem de răcoritoare și perfectă pentru zilele calde de vară

21 aug. 2026, Rețetele Juanitei
GALERIE FOTO | Pipirrana, salata tradițională andaluză, extrem de răcoritoare și perfectă pentru zilele calde de vară
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Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru pipirrana
  2. Preparare pas cu pas

Pipirrana este o salată delicioasă și răcoritoare, tipică din provincia Jaén, din Spania. Se servește ca aperitiv sau pentru a însoți alte feluri de mâncare mai consistente. De obicei se prepară vara, dar este atât de gustoasă încât orice anotimp este potrivit pentru a te bucura de această rețetă.

Pipirrana, numită și picadillo sau piriñaca, este tipică pentru provincia Jaén, dar și pentru alte zone din Andaluzia, Murcia și chiar Castilla-La Mancha (fiind consumată frecvent în Ciudad Real).

Ingredientele pot varia de la o regiune la alta și de la o casă la alta. Baza acestei salate este formată din roșii proaspete, ardei gras verde și, în unele cazuri, ceapă sau usturoi verde. Pe lângă aceste legume, pipirrana conține și ou fiert și pește la conservă sau sărat, cel mai frecvent fiind tonul în ulei, deși unele variante folosesc sardine sărate.

Ingrediente pentru pipirrana

  • Ouă: 2 bucăți
  • Roșii mari: 3 bucăți (proaspete și bine coapte)
  • Ardei gras verde: 1 bucată
  • Ceapă verde: 1 bucată
  • Ton în ulei de măsline: 180 g (cu tot cu ulei) – eu nu am pus
  • Usturoi: 1 cățel
  • Ulei de măsline extravirgin: 50 ml
  • Sare: 1⁄2 linguriță
- articolul continuă mai jos -

Preparare pas cu pas

  1. Fierbe cele 2 ouă timp de 10 minute în apă clocotită. Răcește-le sub jet de apă rece, curăță-le de coajă și separă gălbenușurile de albușuri.
  2. Într-un pisălog, zdrobește cățelul de usturoi împreună cu sarea până obții o pastă. Adaugă gălbenușurile fierte și turnat treptat uleiul de măsline, frecând continuu până când obții o emulsie fină.
  3. Spală și taie în cubulețe mici roșiile, ardeiul verde și ceapa verde. Pune-le pe toate într-un bol adânc.
  4. Taie albușurile fierte în bucăți mici (de aceeași mărime cu legumele) și adaugă-le în bol. Pune peste legume tonul din conservă (dacă folosești), cu tot cu uleiul său.
  5. Turnează sosul de gălbenuș și usturoi peste ingredientele din bol și amestecă totul ușor.

Pipirrana este mult mai gustoasă dacă este lăsată la frigider timp de 1-2 ore înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Mănâncă-o alături de pâine proaspătă pentru a te bucura de sos.

Poftă bună!

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