Ardeii umpluți calzi sunt unul dintre cele mai iubite feluri de mâncare din bucătăria românească. Dar există și varianta de ardei umpluți reci, de pildă cu brânză și smântână. O gustare excelentă pentru zilele călduroase de vară, perfectă ca aperitiv sau ca o cină ușoară.

Ingrediente pentru ardeii umpluți cu brânză și smântână

4–6 ardei sau gogoșari (de preferat de culori diferite pentru un aspect frumos)

400 g de brânză de vaci scursă sau urdă (pentru o textură mai fină)

3–4 linguri de smântână (cu 25-35% grăsime)

30 g unt la temperatura camerei (opțional, dar ajută compoziția să se închege mai bine la rece)

1 legătură de mărar proaspăt (tocat mărunt)

1 legătură de ceapă verde (opțional, pentru un plus de prospețime) sau 2 cîței de usturoi pisați

½ linguriță boia de ardei dulce (opțional)

Sare și piper negru măcinat (după gust).

Preparare pas cu pas

Spală bine ardeii și usucă-i cu un șervet de hârtie.

Taie cu grijă cotorul fiecărui ardei și curăță interiorul de semințe și de venele albe, având grijă să nu pui presiune mare pe pereții ardeiului pentru a nu-i rupe. Îi poți eventual tăia în jumătate pentru o umplere mai ușoară.

Într-un bol adânc, zdrobește bine cu o furculiță brânza de vaci/urda, untul moale și smântâna. Omogenizează bine compoziția până devine o cremă densă și fină.

Încorporează mărarul tocat mărunt (și ceapa verde, dacă folosești), boiaua dulce și piperul. Sărează după gust.

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Cu ajutorul unei lingurițe, umple fiecare ardei sau jumătate de ardei cu pasta de brânză, presând ușor compoziția astfel încât să nu rămână goluri de aer.

Nivelează bine brânza la suprafață.

Pune ardeii umpluți într-un recipient acoperit sau înfășoară-i individual în folie alimentară și lasă-i la frigider timp de cel puțin 30–60 de minute. Răcirea va permite untului și brânzei să se întărească, făcându-i mult mai ușor de tăiat.

Înainte de servire, taie ardeii în felii de aproximativ 1,5 – 2 cm grosime cu un cuțit bine ascuțit. Datorită adaosului de unt, feliile de ardei își vor păstra forma pe platoul de aperitive.

Variante de umplutură

Poți pune și alte tipuri de brânză pentru un gust diferit: telemea sau feta, brânză de burduf, brânză de capră. Poți înlocui smântâna cu brânză cremă și reduce cantitatea de unt.

De asemenea se pot adăuga bucățele de măsline negre sau verzi, de șuncă, de ridichi, de nuci sau ouă tocate mărunt și orice alte combinații vă plac și vă trec prin cap. Evident condimentează cu ce îți place: oregano, busuioc, rozmarin, cimbru, curry etc.

Poftă bună!