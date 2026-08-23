Ești iubitor de KFC, dar ți-e teamă de prăjelile de tip fast-food? Iată niște ciocănele de pui super-crocante și suculente, pe care le înmoi într-un sos apetisant de barbecue sau ketchup. Ies exact ca la KFC, doar că știi exact ce ai pus în ele. Carnea din jurul osului rămâne fragedă, iar crusta este rumenă, picantă și extrem de crocantă, perfecte de savurat cu o bere rece.

Ingrediente pentru ciocănele de pui crocante

1 kg de ciocănele de pui

150 g de făină

200 ml de apă

1 lingură de usturoi pudră

1 lingură de ceapă uscată praf

1 lingură de boia dulce sau picantă

1 ou

Sare și piper după gust

Fulgi de porumb

Pentru sos

Ketchup clasic/picant sau sos BBQ (barbacoa), după preferință

Preparare pas cu pas

Curățăm bine la capărul cu os ciocănelele de pui astfel încât osul să rămână fără piele sau cartilagiu. Într-un bol adânc, amestecăm făina, boiaua, ceapa și usturoiul pudră, în alt vas batem oul cu sarea și piperul. În al treilea punem fulgii de porumb pisați. Pentru a-i pisa îi introducem într-o pungă închisă ermetic și îi apăsăm până se fărâmă în bucăți potrivite nici pulbere, dar nici prea mari. Sau aplici această metodă care îți lasă bucătăria curată. Trecem ciocănelele pe rând prin cele trei vase: făină, ou, apoi, le acoperim bine cu fulgi de porumb la final și le lăsăm la frigider timp de cel puțin o oră. Le putem prăji într-un strat generos de ulei la 170-180°C, la foc mediu timp de 12-15 minute, întorcându-le pe toate părțile până când devin aurii, foarte crocante și bine pătrunse la interior. Le scoatem pe un prosop de hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei. Dar le putem face și în friteuza cu aer cald la 190 de grade timp de 25 de minute ori la cuptor la 200 de grade timp de 30-40 de minute, până sunt bine rumenite. Înainte de a le pune în cuptor sau friteuză, le pulverizăm bine cu ulei. Servim ciocănelele fierbinți, alături de ketchup sau sos barbacoa din abundență.

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Poftă bună!