Războiul mediatic merdenea versus croissant a născut o întrebare: De ce apărăm o merdenea cu mai multp pasiune decât un produs premium. Explicația pe care psihologul clinician Bogdan Cotigă a dat-o pentru G4Food este simplă și logică: “Oamenii au transformat un produs banal într-un simbol al anti-snobismului, autenticității și apartenenței”.
În anumite cazuri, oamenii resping chiar și sfaturile bune dacă prin conținutul acestor sfaturi le este jignită sau afectată identitatea. “Acest lucru are și o denumire: se cheamă reactanță psihologică și presupune să mă opun unei reguli sau unei recomandări, pentru a-mi demostra libertatea. Oamenii care au stat la coadă să cumpere acele merdenele nu au stat neapărat pentru calitatea produsului cât pentru a demonstra celor care le au contestat identitatea că nu se lasă intimidați. Merdeneaua poate reprezenta mâncarea din adolescență sau unul dintre simbolurile adaptării într o perioadă plină de lipsuri. Oamenii au transformat un produs banal într-un simbol al anti-snobismului, autenticității și apartenenței”, declară psihologul.
Teoretic, croissantul se califică pentru categoria produs premium și pentru că are o altă textură, mai fină, este făcut cu unt, nu cu margarină etc. Totuși, în acest veritabil război merdenea versus croissant, oamenii au ales prima opțiune.
Poate pentru că „premium” și „bun pentru cumpărător” nu sunt același lucru?
În cazul merdenelei, oamenii aleg adesea produsul simplu din câteva motive:
“În opinia mea, întrebarea interesantă pentru un brand nu este „Cum îi convingem pe oameni să renunțe la merdenea?”, ci:
„Ce trebuie să fie suficient de valoros încât omul să accepte să plătească de două-trei ori mai mult decât pentru o merdenea?” Acolo consider că apare adevărata oportunitate de poziționare premium”, explică psihologul.
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