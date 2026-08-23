Berea nu se alterează la fel de repede ca alimentele perisabile, dar își pierde treptat aroma și aciditatea. Perioada de păstrare depinde de sortiment, ambalaj și temperatură.

O sticlă sau o doză de bere descoperită în spatele frigiderului poate fi încă sigură pentru consum după depășirea datei înscrise pe ambalaj. Acest lucru nu înseamnă însă că băutura își păstrează gustul inițial, explică Southern Living. În cazul berii, data „a se consuma de preferință înainte de” indică, în general, perioada în care producătorul garantează calitatea optimă. După această dată, aroma poate deveni mai slabă, gustul poate părea stătut, iar băutura își poate pierde o parte din aciditate.

Alcoolul, dioxidul de carbon și ambalajul sigilat limitează dezvoltarea microorganismelor periculoase. Alterarea propriu-zisă este, prin urmare, mai rară decât degradarea gustului.

Frigiderul încetinește pierderea aromelor

Căldura, lumina și oxigenul sunt principalii factori care afectează berea. Temperaturile scăzute încetinesc reacțiile chimice responsabile pentru oxidare și pierderea prospețimii. Temperatura constantă este, de asemenea, importantă. Mutarea repetată a berii între frigider, o încăpere caldă, portbagajul mașinii și o ladă cu gheață poate accelera degradarea gustului.

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Nu toate sortimentele rezistă la fel. Berile în care aroma hameiului este esențială, precum India Pale Ale (IPA), sunt recomandate pentru consum cât mai aproape de data îmbutelierii. Aromele proaspete ale hameiului se estompează relativ repede.

Unele beri mai puternice, cu o concentrație alcoolică ridicată, pot rezista mai mult. Anumite sortimente de stout, porter sau bere maturată în butoaie sunt concepute chiar pentru învechire. Recomandarea producătorului rămâne însă cel mai sigur reper.

Dozele pot proteja berea mai bine

Berea ambalată în doză își poate păstra calitatea mai bine decât cea din sticle transparente sau verzi. Metalul blochează complet lumina și reduce riscul apariției gustului neplăcut provocat de expunerea la razele ultraviolete.

Sticlele maro oferă o protecție mai bună decât cele verzi sau transparente, dar berea trebuie păstrată tot într-un loc întunecos. Sticlele și dozele nedeschise se depozitează, de regulă, în poziție verticală.

După deschidere, situația se schimbă rapid. Berea începe să-și piardă aciditatea și aroma în câteva ore, chiar dacă este pusă din nou în frigider. Recipientul deschis nu este recomandat pentru păstrare îndelungată.

Când berea trebuie aruncată

O bere mai veche, dar păstrată corect și sigilată, poate fi doar mai puțin gustoasă. Există însă situații în care băutura trebuie aruncată. De exemplu, dacă doza este umflată, ruginită sau prezintă scurgeri, capacul ori sigiliul sticlei este deteriorat sau dacă berea formează o spumă neobișnuit de puternică la deschidere. De asemenea, dacă mirosul, culoarea sau aspectul sunt neobișnuite sau băutura are un gust acru sau neplăcut, care nu este caracteristic sortimentului.

Dacă ambalajul este intact, cel mai bun reper rămâne data indicată de producător. Berea poate fi consumabilă și ulterior, dar nu există garanția că va mai avea aroma pentru care a fost cumpărată.