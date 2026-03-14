De multe ori ai renunțat la a face șnițele (deși sunt felul de mâncare preferat al familiei!) pentru că ți-era groază de mizeria pe care o vei avea de strâns în bucătărie. Pentru că, dacă problema uleiului de prăjit a fost rezolvată cu o friteuză cu aer cald sau cu cuptorul, unde șnițelele pot fi gătite mai sănătos…și mai curat, în ce privește partea de pregătire, tot e nevoie să le dai prin făină, ou bătut și pesmet. Deci trei vase murdărite dintr-un foc, plus tocătorul pe care bați șnițelele.

Dacă vrei însă șnițele la cuptor suculente în interior și crocante pe dinafara, dar și o bucătărie curată, iată un secret de chef!

Iată cum să pregătești șnițele fără să ai vase de spălat

Pregătește „bancul de lucru”. Ia o folie de aluminiu și taie o bucată mai lungă. Pe ea pui în capătul din stânga, o grămăjoară de făină. La mijloc un castron în care ai bătut ouăle. Iar în capătul din dreapta o grămăjoară de pesmet. Lângă capătul din sânga vei pune, în afara foliei de aluminiu, un tocător pe care îl acoperi cu folie de plastic, folie de prospețime. Pe această folie pui bucățile de carne de pui pentru șnițele. Acoperi cu altă folie de prospețime și le bați cu un ciocan sau un făcăleț. Să se întindă și să se frăgezească. Apoi înlături folia de deasupra. Pui pe carne sare și piper. Iei câte o bucată de carne, o treci pe toate părțile prin făină, o scuturi de surplus pe foaia de aluminiu. Apoi identic prin ou și pesmet. În capătul din dreapta, lângă folia de aluminiu, poziționezi tava de cuptor acoperită cu o foaie de hârtie de copt/ air fryer-ul, unsă cu puțin ulei sau unt. Bucățile de pui în crustă se pun direct în tavă una lângă alta. La final se pulverizează cu puțin ulei șnițelele din tavă și se lasă la cuptorul preîncălzit până sunt rumenite. Minim 30 de minute la 200 de grade. Pentru a strânge totul, luăm cu grijă, de pe tocător, folia de prospețime pe care am bătut puiul. Luăm castronul de ou (pe aceste trebuie să-l spălam), apoi cu grijă strângem tot gunoiul rămas în interiorul foliei de aluminiu pe care o închidem și aruncăm astfel mizeria la gunoi. Clătim tocătorul și ciocanul de bătut, spălăm vasul în care am bătut ouăle. Și am scăpat. Bucătăria lună. Șnițelele deja în cuptor. Prânzul e ca și gata.

- articolul continuă mai jos -

Poftă bună!