Experții avertizează asupra unor posibile „războaie pentru apă”. Una dintre zonele de risc se află lângă România

Conflictele legate de accesul la resursele de apă au crescut puternic în ultimii ani, iar experții avertizează că mai multe regiuni ale lumii se confruntă cu riscuri majore. Printre zonele vulnerabile se află și Ucraina, țară vecină cu România, transmite MEDIAFAX.

Subiectul a revenit în atenția internațională odată cu începutul Săptămânii Mondiale a Apei, organizată anual la Stockholm de Institutul Internațional al Apei din Stockholm (SIWI). Conferința pune în prim-plan provocările globale tot mai mari legate de securitatea apei.

Conflictele pentru apă, la un nivel record

Potrivit Institutului Pacific din SUA, în 2024 au fost înregistrate 420 de conflicte legate de apă, un nivel record și o creștere de 78% față de cele 235 de conflicte raportate în 2022.

Creșterea este pusă pe seama atacurilor asupra infrastructurii de apă și a disputelor privind accesul la această resursă, în special în regiunile afectate de războaie prelungite.

Gaza și Sudan, printre zonele cu cele mai mari probleme

În Gaza, aproximativ 90% din infrastructura de apă și canalizare a fost deteriorată sau distrusă în urma atacurilor israeliene. Până la 70% dintre locuitori nu pot colecta cel puțin șase litri de apă pe persoană pe zi pentru băut și gătit, iar 90% dintre gospodării se confruntă cu o insecuritate moderată spre ridicată în ceea ce privește accesul la apă.

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Și Sudanul se confruntă cu o criză gravă. Luptele dintre Forțele Armate Sudaneze și Forțele de Sprijin Rapid au strămutat aproximativ 12 milioane de oameni și au creat o criză umanitară care afectează peste 30 de milioane de persoane.

Un raport al Academiei de la Geneva a documentat atacuri asupra infrastructurii de apă, inclusiv asupra rezervoarelor, stațiilor de epurare și rețelelor de distribuție, în special în Darfur. Prăbușirea sistemelor de apă și canalizare a alimentat focarele de holeră și a agravat insecuritatea alimentară.

Probleme tot mai mari și în regiunea Golfului

Iranul se află, de asemenea, printre zonele considerate vulnerabile. Atacurile aeriene americane și israeliene asupra Iranului, începute la 28 februarie, au pus o presiune suplimentară asupra unui sistem de apă deja afectat de ani de secetă, precipitații sub media obișnuită, epuizarea apelor subterane și cererea ridicată din agricultură.

Războiul împotriva Iranului a evidențiat și vulnerabilitatea infrastructurii critice de apă din regiunea Golfului, una dintre cele mai deficitare în resurse de apă din lume.

În această zonă, securitatea alimentării cu apă depinde în mare măsură de instalațiile de desalinizare, care transformă apa de mare în apă utilizabilă. Acestea furnizează aproximativ 90% din apa potabilă din Kuweit, 86% în Oman și 70% în Arabia Saudită. În Bahrain, procentul depășește 90%, iar în Qatar ajunge la 99%.

Instalații de desalinizare din Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Iran au fost avariate în timpul războiului.

Ucraina, una dintre zonele de risc aflate lângă România

Criza apei din Ucraina s-a agravat pe măsură ce războiul cu Rusia a afectat infrastructura vitală de apă și energie.

UNICEF afirmă că 4,3 milioane de oameni au primit anul trecut asistență pentru accesul la apă potabilă, în timp ce 12,7 milioane de persoane au nevoie de sprijin umanitar.

Atacurile au redus producția de energie electrică cu 70%, afectând alimentarea cu apă și încălzire. Dezastrul provocat de distrugerea barajului Kakhovka, în iunie 2023, a afectat peste 100.000 de oameni, iar aproximativ 10 milioane de persoane nu mai au acces facil la apă potabilă.