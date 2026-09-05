Sunt atât de ușor de făcut acești cartofi țărănești și atât de gustoși că bat la fund orice piure sofisticat sau orice garnitură gourmet. Eu le-am pus slănină de Mangalița că e mai naturală, dar le și dă gustul de fum și sare al preparatelor tradiționale gătite „ca la mama acasă. Îi poți servi ca fel principal sau ca o garnitură la o friptură.

Ingrediente pentru cartofii țărănești

4-5 cartofi

50-100 g de slană de Mangalița (sau slanină normală ori bacon)

1-2 cepe

1 linguriță boia de ardei dulce

Sare și piper, după gust

Pătrunjel proaspăt: 1 legătură.

Pentru mujdeiul de usturoi:

5-6 căței de usturoi

2-3 linguri ulei de floarea-soarelui

2-3 linguri apă minerală (sau apă rece)

Sare

Opțional, puțin bulion de roșii.

Preparare pas cu pas

Spală bine cartofii și pune-i la fiert în coajă, într-o oală cu apă rece și o lingură de sare. Lasă-i să fiarbă timp de 20-25 de minute (până când pot fi străpuns ușor cu o furculiță, fără să se sfărâme). Scoate cartofii, lasă-i să se răcească puțin, apoi curăță-i de coajă și taie-i în felii mai groase sau cuburi mari. Pune slănină de Mangalița tăiată felii subțiri într-o tigaie adâncă și încăpătoare, la foc iute. Când începe să se topească, lasă slănina să se prăjească încet, amestecând ocazional, până când își eliberează toată untura și devine aurie și crocantă (ca niște jumări). Scoate jumările pe o farfurie, lăsând toată untura topită în tigaie. Adaugă ceapa tăiată în untura fierbinte de Mangalița. Călește-o la foc mic până când devine translucidă și ușor caramelizată pe margini. Adaugă cartofii fierți și tăiați în tigaie, direct peste ceapa și untură. Potrivește gustul cu sare și piper proaspăt măcinat, pune și boia. Remenește cartofii la foc mediu timp de câteva minute, amestecând ușor din când în când (sau scuturând tigaia), astfel încât cartofii să absoarbă untura și să prindă o crustă crocantă. Pune jumările crocante de Mangalița înapoi în tigaie peste cartofi și presară pătrunjelul tocat mărunt. Oprește focul.

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Prepararea mujdeiului de usturoi

Curăță cățeii de usturoi și pisează-i într-un pisălog sau la presă, împreună cu un praf generos de sare. Freacă usturoiul adăugând uleiul puțin câte puțin, ca la maioneză, până când devine o pastă cremoasă și albă. Subțiază mujdeiul cu câteva linguri de apă minerală rece și, dacă dorești, adaugă puțin bulion de roșii să-i mai taie iuțeala.

Așază cartofii țărănești fierbinți pe o farfurie și servește-i alături de mujdeiul de usturoi proaspăt preparat.

Poftă bună!