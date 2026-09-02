E făcută cu aluat de pizza, are ingredientele pe care le-ai pune în pizza, dar arată ca o plăcintă. Să și mănâncă mai ușor, nu stai s-o tai, se mușcă din ea ca dintr-un pateu. Are crustă crocantă și e plină de brânză cremoasă în interior. Hai să facem o pizza împachetată.
Ingrediente pentru pizza împachetată
- Foaie de pizza refrigerată de la magazin
- 200-300 g de mozarella rasă sau altă brânză care se topește
- Bulion de roșii
- Umplutura favorită: șuncă, feliuțe de cârnat, bacon, bucățele de carne gătită, legume etc.
Preparare pas cu pas
- Se pregătesc ingredientele. Eu am pus câteva felii de șuncă tăiate mărunt și câteva felii de cârnat chorizo în felii subțiri.
- Se întinde foaie de pizza. Se utilizează o foaie dreptunghiulară. Eu am tăiat-o în 6 bucăți.
- Am uns fiecare bucată cu bulion de roșii.
- Deasupra am pus o grămăjoară de brânză rasă, iar deasupra șuncă și chorizo.
- Am sigilat ca un pliculeț, aducând colțurile spre centru, apoi am lipit în centru și pe margini prin apăsare ușoară.
- Am pus într-o tavă de cuptor o foaie de hârtie de copt.
- Am preîncălzit cuptorul la 220 de grade.
- Pe rând, am așezat în tavă pachețelele de pizza cu partea lipită în jos.
- Cu un cuțit bine ascuțit am făcut o tăietură fină deasupra peste care am mai pus brânză.
- Apoi am băgat tava la cuptor pentru 15-20 de minute, până sunt bine rumenite.
- Se poți servi cu ketchup sau un sos de roșii. Sau exact așa cum le-ai scos din cuptor.
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Poftă bună!
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