E făcută cu aluat de pizza, are ingredientele pe care le-ai pune în pizza, dar arată ca o plăcintă. Să și mănâncă mai ușor, nu stai s-o tai, se mușcă din ea ca dintr-un pateu. Are crustă crocantă și e plină de brânză cremoasă în interior. Hai să facem o pizza împachetată.

Ingrediente pentru pizza împachetată

Foaie de pizza refrigerată de la magazin

200-300 g de mozarella rasă sau altă brânză care se topește

Bulion de roșii

Umplutura favorită: șuncă, feliuțe de cârnat, bacon, bucățele de carne gătită, legume etc.

Preparare pas cu pas

Se pregătesc ingredientele. Eu am pus câteva felii de șuncă tăiate mărunt și câteva felii de cârnat chorizo în felii subțiri. Se întinde foaie de pizza. Se utilizează o foaie dreptunghiulară. Eu am tăiat-o în 6 bucăți. Am uns fiecare bucată cu bulion de roșii. Deasupra am pus o grămăjoară de brânză rasă, iar deasupra șuncă și chorizo. Am sigilat ca un pliculeț, aducând colțurile spre centru, apoi am lipit în centru și pe margini prin apăsare ușoară. Am pus într-o tavă de cuptor o foaie de hârtie de copt. Am preîncălzit cuptorul la 220 de grade. Pe rând, am așezat în tavă pachețelele de pizza cu partea lipită în jos. Cu un cuțit bine ascuțit am făcut o tăietură fină deasupra peste care am mai pus brânză. Apoi am băgat tava la cuptor pentru 15-20 de minute, până sunt bine rumenite. Se poți servi cu ketchup sau un sos de roșii. Sau exact așa cum le-ai scos din cuptor.

- articolul continuă mai jos -

Poftă bună!