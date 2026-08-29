„Tataia mânca slană, ceapă și bea țuică în fiecare dimineață și a trăit până la 95 de ani” este unul dintre argumentele invocate frecvent atunci când vine vorba despre alimentația nesănătoasă. Chef Alex Cîrțu spune însă că această comparație ignoră un element esențial: stilul de viață. Invitat în podcastul „DISPUTANDUM”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, chef-ul explică de ce generațiile anterioare puteau avea o alimentație mult mai bogată în grăsimi și calorii, în condițiile în care consumau zilnic cantități uriașe de energie prin muncă fizică.

„Pe mine mă distrează și celebrele exemple. Tataia, în fiecare dimineață, mânca o ceapă cu slană, bea o țuică și a trăit până la 95 de ani. Da, dar tataia muncea 10 ore la câmp”, spune Cosmin Dragomir, gazda Podcastului.

„Tataia mânca slană și a trăit până la 95 de ani”

Chef Alex Cîrțu spune că oamenii din generațiile anterioare nu aveau doar alte obiceiuri alimentare, ci și un stil de viață complet diferit de cel al multor oameni din prezent.

Munca fizică intensă era parte din viața de zi cu zi, iar consumul de energie era incomparabil mai mare.

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„Tataia muncea 10 ore la câmp. Noi nu consumăm nimic. Ne ducem cu mașina, ne întoarcem cu mașina, stăm pe scaun, pe canapea, la birou”, explică chef-ul.

În acest context, spune el, nu este relevant să privim doar ceea ce mâncau oamenii din trecut, fără să ne uităm și la modul în care trăiau.

Chef Alex Cîrțu: „Și eu mâncam slănină. Dar câtă energie consumam?”

Chef-ul povestește și despre un om pe care l-a cunoscut în copilărie, într-un sat din nordul Moldovei, a cărui forță fizică l-a impresionat.

„Țin minte un om dintr-un sat din nordul Moldovei care era un munte de om. Eu nu am mai văzut în viața mea așa ceva. Era un om care, la 60 și ceva de ani, ridica singur un buștean pe care nu îl puteau ridica doi oameni”, își amintește Alex Cîrțu.

Pentru el, acest exemplu arată diferența uriașă dintre nivelul de activitate fizică al generațiilor trecute și stilul de viață sedentar de astăzi.

„Despre ce vorbim? Și eu mâncam slănină, mâncam și eu toate lucrurile astea. Dar câtă energie consumam?”, spune chef-ul.

Alex Cîrțu povestește și propria experiență de acum aproximativ 12 ani, când a lucrat pe litoral și a slăbit semnificativ fără să urmeze o dietă strictă.

„Eu am slăbit muncind la mare acum 12 ani. Am slăbit 21 de kilograme în trei luni, fără să mă abțin de la mâncare. Mâncam absolut tot, inclusiv shaorma și fast-food”, povestește el.

Diferența era, spune chef-ul, cantitatea uriașă de muncă fizică pe care o făcea zilnic.

„Munceam 14 ore pe zi, în picioare. Mă culcam și dormeam câteva ore, apoi o luam de la capăt. Deci consumul de energie era cu totul altul”, explică Alex Cîrțu.

Pentru chef, mesajul este că alimentația nu poate fi analizată separat de stilul de viață. Un exemplu din trecut, în care cineva a consumat zilnic alimente bogate în grăsimi și a trăit până la o vârstă înaintată, nu poate fi transformat automat într-un argument pentru obiceiurile alimentare ale unei generații mult mai sedentare.