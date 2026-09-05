Dobrogea poate fi descoperită dincolo de litoral, prin gastronomie, istorie, natură, tradiții și poveștile comunităților care trăiesc în regiune. Radu Olteanu, inițiatorul proiectului Epic Vista Experience, spune că turismul din Dobrogea are nevoie de experiențe care să îi apropie pe vizitatori de oamenii și specificul locului, nu doar de trasee între obiective turistice.

Ideea Epic Vista Experience a pornit din dorința de a reuni într-un singur proiect experiențe care să ducă turiștii „adânc în sufletul Dobrogei”.

„Ideea este veche, nu este nouă. Ne gândim de mult la ea și, tocmai că nouă ne place să explorăm și să experimentăm, ne-am gândit că fix acest lucru lipsește în momentul de față. Lipsește cineva care să pună la un loc și să adune toți oamenii în jurul acestei idei, de a crea niște experiențe unice, niște experiențe interactive”, explică Radu Olteanu pentru G4Food.

„Noi nu facem excursii. Nu vrem să facem excursii”

Pentru Epic Vista, diferența dintre o excursie și o experiență este esențială. Conceptul nu urmărește transportul turiștilor dintr-un punct în altul, ci implicarea lor în activități și întâlniri cu oamenii locului.

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„Noi nu facem excursii. Nu vrem să facem excursii. Noi facem doar experiențe”, spune Olteanu.

În traseele dezvoltate de proiect sunt reunite gastronomia, istoria, natura și comunitățile locale. Alegerea locurilor și a oamenilor a pornit inițial de la preferințele echipei, însă experiențele au fost ajustate ulterior și pe baza feedbackului primit de la participanți.

„După acest prim an și al feedback-ului musafirilor noștri, ne-am dat seama că putem îmbunătăți ceea ce ne dorim foarte mult, să devenim mai buni și să facem lucrurile mai bine”, spune inițiatorul Epic Vista.

Planurile includ mai multe ateliere interactive. Un exemplu este atelierul gastronomic tătăresc realizat de un membru al comunității tătare din Constanța. Pentru perioada următoare sunt pregătite și alte experiențe, inclusiv unele în mijlocul naturii și în podgorii.

Turiștii își pot crea propriul cupaj de vin

Unul dintre proiectele aflate în pregătire presupune organizarea unui atelier într-o cramă, unde participanții își vor putea realiza propriul cupaj de vin.

„Veți veni și vă veți face propriul cupaj de vin. Plecați acasă cu sticla dumneavoastră proprie și unică de vin”, explică Radu Olteanu.

Astfel de activități urmăresc să transforme vizita într-o experiență personală, în care turistul participă efectiv la proces și pleacă nu doar cu fotografii, ci și cu un produs realizat de el.

„Și eu sunt constănțean și eu sunt din Dobrogea, dar am realizat câte puține lucruri cunosc”

Epic Vista se adresează inclusiv celor care locuiesc în Dobrogea sau care cred că au văzut deja tot ce are regiunea de oferit.

„Asta aș fi spus și eu în urmă cu vreo zece ani. Dar lucrurile n-au fost așa. Și eu sunt constănțean și eu sunt din Dobrogea, dar am realizat câte puține lucruri cunosc”, afirmă Olteanu.

În opinia sa, accesul la litoral îi face pe mulți dintre locuitorii regiunii să creadă că își cunosc foarte bine zona, deși nu au explorat în profunzime interiorul Dobrogei.

„Ei zic că cunosc, dar de fapt nu au atins nici măcar suprafața Dobrogei. Dobrogea înseamnă mult mai mult”, spune el.

Corbu, printre destinațiile pregătite pentru turiștii străini

Pentru turiștii străini care ajung pentru prima dată în România, Epic Vista pregătește pentru anul viitor un proiect pilot în zona Corbu.

Radu Olteanu consideră că zona are avantajul unui ritm diferit și al unei gastronomii locale care păstrează legătura cu tradiția pescărească.

„Aici timpul are alt ritm, mâncarea are alt gust, iar plaja este aici și este neatinsă de umbrele, de șezlonguri și de muzică. Aici găsiți liniște și mâncarea aceea autentică, pescărească pe care nu în multe locuri o vei găsi”, spune acesta.

În viziunea sa, turistul care ajunge în Dobrogea doar pentru plajă și hotel ratează o mare parte din ceea ce oferă regiunea.

„Dobrogea nu înseamnă numai mare și plajă. Din potrivă, Dobrogea de multe ori începe dincolo de plajă”.

Gastronomia celor 14 minorități, parte din experiența Dobrogei

Unul dintre argumentele pentru dezvoltarea turismului bazat pe experiențe este diversitatea culturală a regiunii. Olteanu vorbește despre cele 14 minorități care trăiesc în Dobrogea și despre gastronomiile pe care acestea le-au păstrat de-a lungul timpului.

„Noi în Dobrogea avem aici 14 minorități, fiecare cu specificul ei, gastronomia ei, religia ei și tradițiile ei”, spune inițiatorul Epic Vista.

Printre preparatele amintite se află scorceagul lipovenesc, șuberekul tătăresc, peștele proaspăt pregătit de pescari și plăcinta dobrogeană. La acestea se adaugă tradițiile culinare ale comunităților macedonene, grecești și românești.

Pentru Epic Vista, gastronomia este astfel una dintre căile prin care turiștii pot înțelege mai bine diversitatea Dobrogei.

„Cel mai mare păcat pe care ar putea să-l facă este să vii în Dobrogea și să rămâi doar la plajă. Dobrogea înseamnă cultură, înseamnă civilizație, înseamnă o istorie bogată și locuri incredibile care abia așteaptă să fie descoperite”.