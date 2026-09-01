Pentru un prânz comod cu gust asiatic, prepară această friptură din ceafă de porc cu o garnitură de orez basmat la abur. Sosul fă-l separat pentru că dacă ai la masă persoane care nu consumă alimente picante sau condimentate există alternativa de a-i servi friptura cu alt tip de sos.

Ingrediente pentru ceafa de porc cu orez și sos curry

Pentru carnea de porc

600-700 g ceafă de porc, tăiată în felii subțiri

3 linguri ulei de măsline extravirgin

1⁄2 pahar vin alb sec (sau bere/suc de mere)

1 linguriță boia dulce

1⁄2 linguriță cimbru uscat (sau proaspăt)

2 căței de usturoi tăiați rondele

Sare și piper proaspăt măcinat (după gust).

Pentru sosul de curry

1 lingură ulei

1 ceapă medie, tăiată mărunt

1 morcov mic, dat pe răzătoarea fină

1 bucățică de ghimbir (aprox. 1-2 cm), dat pe răzătoare

2 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri bulion / piure concentrat de tomate

100 ml lapte de cocos gras

1 linguriță pastă de tamarind (sau 1 linguriță oțet de mere + 1 linguriță zahăr/zahăr de cocos)

Amestec condimente Madras: 1 linguriță curcuma (turmeric), 1 linguriță coriandru măcinat, 1⁄2 linguriță chimen măcinat, 1⁄2 linguriță fenicul măcinat, un praf de scorțișoară, un praf de cuișoare măcinate, un praf de ardei iute (cayenne)

Sare (după gust).

150 ml apă sau supă

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Pentru garnitură

200 g orez Basmati

400 ml apă

Un praf de sare.

Preparare pas cu pas

Într-un bol adânc, amestecă uleiul de măsline cu vinul alb sec, boiaua dulce, cimbrul, usturoiul rondele, sarea și piperul. Trece fiecare felie subțire de ceafă prin această marinadă, asigurându-te că este bine acoperită. Acoperă bolul cu folie alimentară și lasă-l la frigider pentru cel puțin 2-4 ore (ideal 24 de ore pentru o carne extrem de fragedă). Important: Scoate carnea din frigider cu 30 de minute înainte de gătire pentru a ajunge la temperatura camerei. Încinge uleiul într-o cratiță la foc mediu. Adaugă ceapa și morcovul ras și călește-le 4-5 minute până se înmoaie. Adaugă usturoiul și ghimbirul ras și mai lasă 1 minut pe foc până își eliberează aroma. Adaugă amestecul de condimente (curcuma, coriandru, chimen, fenicul, scorțișoară, cuișoare, cayenne) și prăjește-le timp de 30-40 de secunde. Amestecă imediat piureul de tomate. Toarnă apa, adaugă laptele de cocos și pasta de tamarind. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-12 minute până când legumele sunt complet moi și compoziția scade ușor. Pentru un sos fin, pasează totul cu un blender vertical până obții o cremă omogenă. Potrivește de sare. Spală orezul basmati în 2-3 ape reci până când apa rămâne limpede, apoi scurge-l bine. Pune orezul într-o cratiță cu 400 ml apă rece și un praf de sare. Așază pe foc mediu până dă în clocot, apoi dă focul la minim, acoperă cu un capac și lasă să fiarbă timp de 10 minute fără să ridici capacul. Oprește focul și lasă orezul acoperit încă 5 minute cu o cârpă curată și apoi capacul, apoi răsfiră-l ușor cu o furculiță. Preîncălzește friteuza la 160°C. Așază feliile subțiri de ceafă în coșul friteuzei. Coace timp de 40 de minute, întorcând feliile la 10 minute, până când sunt frumos rumenite pe margini și suculente la interior. Preîncălzește cuptorul la 180°C (căldură sus-jos). Pune feliile de carne într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și toarnă peste ele 2-3 linguri din lichidul de marinat. Lasă-le la cuptor timp de 30-40 de minute minute, până sunt rumenite.

Servire

Așază pe o farfurie adâncă o porție de orez basmati, adaugă feliile rumenite de ceafă de porc și toarnă generos sosul cald de curry madras deasupra sau alături. Se poate decora cu puțin pătrunjel sau coriandru proaspăt tocăt.

Poftă bună!