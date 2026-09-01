Guacamole, vedeta incontestabilă a bucătăriei mexicane, are fani în toată lumea. Acest preparat pe bază de avocado poate fi folosit ca dip și merge perfect cu o salată-sos pico de gallo.

De ce este guacamole un preparat sănătos

Dacă este pregătit acasă din ingrediente proaspete, guacamole este extrem de nutritiv și dens în nutrienți.Bogat în grăsimi sănătoase, avocado conține grăsimi mononesaturate care sprijină sănătatea inimii și ajută la reglarea nivelului de colesterol. Are conținut ridicat de fibre, oferă sațietate, ajută digestia și te ajută să îți controlezi greutatea. Ingrediente precum sucul de lămâie și coriandrul combat inflamația și stresul oxidativ. Consumul regulat de avocado este asociat cu o memorie mai bună la persoanele de peste 60 de ani.

Ingrediente pentru un guacamole mexican clasic

2 buc avocado bine copți

2 linguri ceapă roșie, tocată fin

2 linguri coriandru proaspăt, tocat

2 lingurițe suc proaspăt de lămâie (sau lime)

1⁄2 ardei jalapeñ tocat fin (opțional, pentru cei cărora le place picant)

Sare, piper, ulei de măsline extravirgin (după gust).

Preparare guacamole pas cu pas

Taie fructele de avocado pe jumătate, scoate sâmburii și pune pulpa într-un bol. Stropește imediat cu sucul de lămâie pentru a preveni oxidarea. Pasează pulpa cu o furculiță până obții consistența dorită (mai cremoasă sau cu mici bucăți). Adaugă ceapa roșie tăiată mărunt, coriandrul tocat, ardeiul iute tocat mărunt, dacă pui, și restul ingredientelor. Amestecă ușor, gustă și potrivește condimentele.

- articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru pico de gallo

Unii spun că e sos, alții că e salată. În orice caz, e foarte bun și merge minunat cu dip-ul de guacamole.

2 roșii medii bine coapte (cu textură fermă), curățate de semințe și tăiate cubulețe mici

2 linguri ceapă roșie, tocată fin

1 lingură coriandru proaspăt, tocat

1 linguriță suc de lămâie / lime

1⁄2 ardei jalapeño, tocat fin (fără semințe, dacă preferi mai puțin iute)

Un praf de sare.

Preparare pico de gallo pas cu pas

Într-un bol, amestecă roșiile tăiate cubulețe cu ceapa, coriandrul și ardeiul jalapeño. Cine nu vrea iute poate pune ardei verde tocat mărunt, Adaugă sucul de lămâie și sarea. Amestecă bine și lasă salsa/salata să se odihnească 10-15 minute înainte de servire pentru a-și dezvolta aromele.

Servire

Așază bolul de guacamole pe un platou, punea alături bolul de pico de gallo și servește cu chipsuri tortilla, tacos, nachos sau pe pâine prăjită.

Mulți amestecă roșiile ăn giuacamole, dar dincolo de faptul că nu e rețeta mexicană, guacamole va deveni mai apos. E mai bine să lași roșiile separat în pico de gallo.

Avertisment: Deși sunt grăsimi sănătoase, avocado-ul este caloric, așa că e bine să-l consumi cu moderație.

Poftă bună!