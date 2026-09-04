O omletă spornică și aromată, perfectă pentru o cină sau un mic dejun în familie, pregătite rapid din doar 4 ingredinte. Are o textură uniformă, similară cu o frittata italiană, dar se face în tigaie pe argaz.

Ingrediente pentru omletă

Ouă: 8 bucăți

Dovlecel: 1/2 bucată (dat pe răzătoare)

Ceapă verde: 3 fire (tocată rondele mici)

Ardei verde: 1/2 bucată (tăiat cubulețe mici)

Brânză Emmental: 80-100 g (rasă), opțional

Ulei de măsline: 2-3 linguri

Sare și piper: după gust.

Preparare pas cu pas

Dă jumătatea de dovlecel pe răzătoare. (Dacă e mai apos, presară puțină sare peste el, lasă-l câteva minute și stoarce-l ușor în palme pentru a elimina excesul de apă. Toacă mărunt cele 3 fire de ceapă verde și jumătatea de ardei verde. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare, neaderentă, la foc mediu. Adaugă ceapa verde, ardeiul și dovlecelul ras. Călește legumele timp de 4-5 minute, amestecând ocazional, până când se înmoaie ușor și își eliberează aromele. Între timp într-un bol adânc, bate cele 8 ouă cu un praf de sare și piper până se omogenizează. Toarnă ouăle bătute deasupra. Pune capacul peste tigaie, redu focul la mic și lasă omleta să se coacă timp de 6-8 minute, până când marginile sunt ferme și suprafața este aproape închegată. Ia capacul (sau o farfurie mare și plată), așază-l peste tigaie și, cu o mișcare fermă, răstoarnă omleta pe capac. Lasă apoi apoi omleta să revină înapoi în tigaie, prin alunecare, cu partea necoaptă în jos. Presară imediat brânza Emmental rasă peste suprafața fierbinte a omletei. Acoperă din nou cu capacul și mai lasă pe foc mic 1-2 minute, până când brânza se topește complet și devine cremoasă.

Eu am servit cu salată de roșii.

Poftă bună!