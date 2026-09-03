Prăjiturile cu fructe sunt „apanajul” verii, dar nu vrem încă să uităm de ele. E cald și afară și în case și ne pică bine un desert răcoritor și light. Eu am făcut această tartă cu cremă de vanilie și piersici pentru aniversarea cuiva din familie, dar e ușor de preparat și merge și ca desert după o masă obișnuită.

Ingrediente pentru tarta cu cremă și fructe

Pentru bază:

Aluat pâte brisée: 1 foaie (din magazin) sau prepari un aluat fraged, vezi aici cum.

Pentru crema de vanilie:

Lapte: 1 litru

Gălbenușuri: 6-8 bucăți (în funcție de mărimea ouălor)

Zahăr: 150 g

Făină: 100 g

2 lingurițe esență de vanilie sau două plicuri de zahăr vanilat.

Pentru topping-ul de fructe:

Piersici: 3-4 bucăți (proaspete, tăiate felii)

Zahăr: 1-2 linguri.

Preparare pas cu pas

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Așază foaaa de aluat într-o formă de tartă (cu tot cu hârtia de copt sau unge tava cu unt) și presează ușor pe margini. Înțeapă aluatul din loc în loc cu o furculiță pentru a preveni umflarea. Acoperă aluatul cu o foaie de copt și adaugă greutăți pentru copt (boabe de fasole sau orez). Eu n-am pus și nu s-a deformat. Coace 20 de minute sau până când devine aurie și crocantă. Scoate baza din cuptor și las-o să se răcească complet. Într-o cratiță, pune laptele la încălzit împreună cu vanilia fără să-l lași să ajungă la punctul de fierbere. Într-un bol, freacă gălbenușurile cu zahărul până se deschid la culoare, apoi încorporează făina. Toarnă treptat laptele cald peste amestecul de gălbenușuri, amestecând energic cu un tel. Pune tot amestecul înapoi în cratiță pe foc mic și amestecă continuu până când crema se îngroașă. Iar făina e gătită. Ia crema de pe foc. Mută crema într-un bol, acoper-o cu folie alimentară direct pe suprafața ei (pentru a nu face crustă) și las-o să se răcească la temperatura camerei.. Taie piersicile în felii potrivite. Pune feliile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, presară peste ele zahărul. Coace-le la 190°C timp de 12-15 minute, până când se înmoaie ușor și încep să se caramelizeze pe margini. Scoate-le din cuptor și lasă-le să se răcească. Alternativ, le poți rumeni rapid într-o tigaie neaderentă cu puțin unt și zahăr sua la friteuză cum am făcut eu. După ce s-au răcit puțin am curățat și coaja de pe feliile de piersici. Pune baza de aluat răcită pe un platou. Umple baza cu cremă și nivelează frumos suprafața. Dacă nu e complet răcită crema, pune folie și lasă la frigider tarta pânî se răcește crema. Aranjează feliile de piersici coapte deasupra înainte de a servi tarta.

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Poftă bună!