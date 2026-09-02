Avocado se remarcă de câțiva ani drept singurul fruct din lume care furnizează grăsimi sănătoase, esențiale pentru buna funcționare a organismului. Înlocuirea grăsimilor nesănătoase cu cele bune este un pas crucial recomandat de specialiști, deoarece acestea aduc aport energetic și nutrițional fără a crește nivelul colesterolului rău” (LDL). Chiar Organizația Mondială a Avocado susține că organismul nostru are nevoie de o anumită cantitate de grăsime dietetică pentru a absorbi corect nutrienții, în ciuda a ce se credea în urmă cu o decadă.

Ingrediente pentru aperitivul din creveți și avocado

Avocado 2 bucăți bine coapte (dar ferme)

200 g creveți (decorticați și curățați sua decongelați)

Maioneză 2-3 linguri

Ketchup 1 lingură

O linguriță ulei, sare, piper, coriandru usct, după gust.

Preparare pas cu pas

Într-o tigaie încinsă (cu foarte puțin ulei), trage creveții la foc mediu spre mare timp de 1 minut pe fiecare parte, până când devin roz și fermi. Scoate-i pe o farfurie și lasă-i să se răcească scurși de ulei.

Taie cele două fructe de avocado pe jumătate și scoate sâmburii. Cu ajutorul unei linguri, scoate cu grijă pulpa din interior, lăsând cojile intacte pentru servire. Taie pulpa de avocado în cubulețe potrivite.

Prepararea sosul roz. Într-un bol mic, amestecă cele 2 linguri de maioneză cu lingura de ketchup până obții un sos roz omogen și cremos.

Într-un bol încapator, amestecă ușor creveții trași la tigaie cu cubulețele de avocado și sosul roz preparat, astfel încât toate ingredientele să fie bine îmbrăcate în sos.

Umple cele 4 jumătăți de coajă de avocado cu amestecul obținut și servește-le imediat ca aperitiv răcoritor.

- articolul continuă mai jos -

Super-fruct cu grăsimi bune. Beneficiile surprinzătoare ale avocado-ului

Fiind un aliment dens în nutrienți, avocado aduce avantaje vizibile pentru starea generală de sănătate atunci când este integrat constant în dietă:

Protecție cardiovasculară: Integrat într-o dietă bogată în potasiu, avocado ajută la neutralizarea efectelor negative ale sodiului asupra tensiunii arteriale. O singură porție asigură 6% din necesarul zilnic de potasiu.

Stimulent pentru creier și memorie: Datorită conținutului ridicat de Omega-3 și luteină (un antioxidant puternic), protejează creierul împotriva uzurii premature. Adulții supraponderali care consumă zilnic un avocado își îmbunătățesc considerabil capacitatea de atenție.

Efect anti-aging pentru ten: Vitamina E, combinată cu minerale precum fier, cupru, fosfor, zinc, calciu, potasiu și magneziu, sprijină regenerarea țesuturilor, previne acneea și întârzie apariția ridurilor.

Ghid practic: cum alegi un avocado copt și cum previi oxidarea

Pentru a te bucura de cea mai bună calitate a fructului, folosește aceste două trucuri simple de bucătărie:

Testul codiței: Îndepărtează codiță din partea superioară. Dacă zona de dedesubt este verde, fructul este încă necopt; dacă este maro, este deja prea copt. Culoarea ideală este galben-bej.

Prevenirea înnegririi: Stropește pulpa de avocado cu zeamă de lămâie și acoperă strâns cu folie alimentară înainte de a o pune la frigider. Vitamina C din lămâie funcționează ca un antioxidant natural care oprește maronirea.

Precauții și contraindicații

Deși este un aliment extrem de sănătos, există câteva situații în care consumul de avocado trebuie limitat sau evitat: