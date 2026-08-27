VIDEO FOTO | Salata de cartofi cu broccoli. Un touch mai special pentru clasica salată orientală

27 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru salata de cartofi și broccoli
  2. Preparare pas cu pas

Salata de cartofi este unul dintre acele preparate universale care apar sub forme diferite în aproape toate colțurile lumii. Versatilă, hrănitoare și accesibilă, ea poate fi servită ca garnitură, fel principal sau chiar ca gustare rece. De la salatele rustice din Statele Unite, la cele nordice sau cele cu murături din Europa de Est, acest fel de mâncare a devenit un adevărat ambasador al confort food-ului „de acasă”.

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În bucătăria noastră, salata orientală ocupă un loc special. Este un preparat simplu, iubit pentru echilibrul dintre cartofii fierți, măsline, ceapă și dressing. Totuși, farmecul acestei baze constă în flexibilitatea ei: poți porni de la ideea clasică și, schimbând doar câteva ingrediente, să obții o mâncare complet nouă, cu o textură surprinzătoare și o personalitate vibrantă.

Rețeta de mai jos propune o variantă modernă și extrem de cremoasă, în care broccoli vine cu o infuzie naturală de culoare și nutrienți, o textură crocantă, dar și un gust difuz, pe care îl dă întregului preparat. Nefiind leguma întreagă e o variantă mai „prietenoasă” de a o integra în preparat, inclusiv pentru mofturoși sau copii.

Ingrediente pentru salata de cartofi și broccoli

  • 4 cartofi medii

  • 1 buchet de broccoli (aproximativ 300-400 g)

  • o legătură de ceapă verde (tocată rondele)

  • 150 g măsline întregi (negre, kalamata sau verzi, după preferință)

  • 150 g maioneză

  • 1 linguriță de muștar (de masă sau Dijon, pentru un plus de picanterie)

  • 1 lingură suc de lămâie (opțional, pentru un plus de prospețime)

  • Sare și piper proaspăt măcinat (după gust).

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Preparare pas cu pas

Spală bine cartofii și fierbe-i întregi, în coajă, într-o oală cu apă și puțină sare, timp de 15–20 de minute (până când furculița pătrunde ușor în ei). După ce s-au fiert, scoate-i, lasă-i să se răcească puțin, curăță-i de coajă și taie-i în cuburi sau felii potrivite. Eu i-am pus la microunde 10 minute. Înțepați cu o furculiță, așezați pe o farfurie și acuperiți cu un capac, să se gătească la abur.

Desfă broccoli în buchețele mici. Pune la fiert o oală cu apă și un praf de sare. Când apa dă în clocot, adaugă buchețelele de broccoli și poșează-le timp de 3–5 minute, trebuie să devină ușor fragede, dar să își păstreze culoarea verde intensă. Pune-l în apă rece cu gheță pentru a-i opri gătirea.

Scurge broccoli de apă, usucă-l bine de apă cu un prosop și pune-l în blender. Mixează până obții o structură granulată, câteva secunde, să rămână crocant.

Într-un bol mic, amestecă maioneza cu lingurița de muștar, sucul de lămâie (dacă folosești), sarea și piperul, până când obții un sos omogen și catifelat. Tocă ceapa verde în rondele subțiri și clătește măslinele întregi.

Într-un bol mare de salată, pune cuburile de cartofi fierți și adaugă broccoli mărunțit la blender. Pune măslinele întregi și ceapa verde tocată.

Toarnă sosul de maioneză cu muștar deasupra și amestecă totul cu grijă, folosind o spatulă, astfel încât ingredientele să se amestece uniform.

Sfaturi practice

  • Folosirea măslinelor întregi (cu sau fără sâmburi) oferă o pauză de textură excelentă în contrast cu cremozitatea cartofilor și a sosului.

  • Salata este delicioasă imediat după preparare, dar devine și mai gustoasă dacă este lăsată la frigider 30-60 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

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