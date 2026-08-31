În zilele toride o înghețată și o cafeluță sunt fix ce trebuie pentru un desert energizant și răcoritor în același timp. Așa că astăzi facem un affogato, combinația italiană perfectă de cafea și ceva dulce, ideală pentru momentele de relaxare de după-amiază sau pentru încheierea unui prânz. .

Poate că unii îl consideră o simplă băutură cu cafea, iar alții un desert în toată regula. În Italia, țara sa de origine, este încadrat, fără doar și poate, în categoria deserturilor, deși în restul lumii este perceput adesea ca o băutură frappe. În orice caz, este vorba despre un preparat de o simplitate dezarmantă, dar cu o combinație de arome absolut spectaculoasă.

Este aproape exagerat să numim asta o „rețetă”, deoarece singura pregătire propriu-zisă pe care o implică este prepararea unui espresso sau ristretto bun. Sigur, cine dorește poate prepara o înghețată de vanilie de casă, dar de ce să complicăm lucrurile?

Ce este affogato și care este originea lui?

Numele provine din limba italiană, de la verbul affogare, care înseamnă „a se îneca”, deoarece, la propriu, înghețata din cană se „îneacă” în cafeaua fierbinte.

Deși nu are o istorie la fel de veche precum alte băuturi tradiționale, affogato s-a transformat rapid într-un simbol al cafenelelor și restaurantelor italiene, mai ales în timpul verilor fierbinți. Combină două elemente de bază ale gastronomiei italiene: espresso și gelato. Ideea e simplă, dar genială.

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Cu timpul, affogato a depășit granițele Italiei și s-a popularizat la nivel global, fiind apreciat ca un desert lejer, elegant și foarte versatil, prezent astăzi atât în restaurantele de fine dining, cât și în cafenelele de specialitate.

Rețeta clasică de affogato

Ingrediente

Cafea espresso: 100 ml (sau 1-2 shot-uri de espresso scurt, ristretto)

Înghețată de vanilie: 1 cupă

Preparare pas cu pas

Pregătește cafeaua. Poți folosi un espressor automat saau o cafetieră italiană. Important este ca rezultatul să fie o cafea tare și aromată. Dacă dorești, poți lăsa cafeaua să se răcorească timp de 10-15 minute, dar varianta clasică mizează pe contrastul fierbinte-rece. Pune 1 cupă de înghețată de vanilie într-un pahar mic sau într-o ceașcă. Toarnă cafeaua espresso fierbinte direct peste înghețată chiar înainte de servire. Se consumă imediat, cu lingurița, înainte ca înghețata să se topească complet.

Sfat barista: Folosirea vaselor transparente pune în valoare imginea oferită de crema de espresso care îmbracă cupa de înghețată.

Diferențe între affogato și alte băuturi pe bază de cafea

Affogato vs. cafea cu înghețată: Cafeaua cu înghețată este de obicei o băutură rece servită cu gheață sau amestecată; affogato se distinge prin faptul că folosește întotdeauna un espresso fierbinte turnat peste înghețată.

Affogato vs. frappé: Frappé-ul este o băutură răcoritoare spumată și bătută cu gheață; affogato este un desert servit cu cafea fierbinte.

Affogato vs. Irish coffee: Ambele pot fi considerate deserturi lichide, însă Irish Coffee combină cafeaua cu whisky și frișcă, pe când affogato este mai lejer și are la bază înghețata.

Variante moderne și idei de personalizare

Deși rețeta simplă este delicioasă, poți experimenta cu ușurință:

Affogato cu lichior: Adaugă un strop de Baileys, Amaretto sau lichior de alune.

Affogato cu cacao: Presară deasupra puțină pudră de cacao sau fulgi de ciocolată neagră.

Affogato gourmet: Înlocuiește vanilia cu înghețată artizanală de fistic, alune de pădure sau ciocolată.

Affogato rece: Lasă espresso-ul să se răcească complet la frigider înainte de a-l turna peste înghețată, o variantă ideală pentru zilele extrem de calde.

Affogato dublu: Folosește un espresso dublu pentru un gust de cafea mult mai intens.

Cu ce se asociază un affogato?

Un affogato care își îndeplinește perfect dublul rol de cafea și desert nu are nevoie de nimic altceva decât de o companie plăcută. Totuși, dacă dorești să îți răsfăți oaspeții, poți pune alături de affogato un biscuite clasic italian cu migdale (cantuccini), ideal pentru a fi înmuiat în combinația cremoasă de cafea și înghețată.