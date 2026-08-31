Prețurile produselor agricole se îndreaptă spre cea mai mare creștere lunară din ultimii 14 ani, după ce conflictele militare și fenomenele meteorologice extreme au perturbat aprovizionarea globală. Evoluția alimentează temerile privind noi scumpiri ale alimentelor, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește 10 dintre principalele produse agricole tranzacționate la nivel mondial, a crescut cu peste 13% de la începutul lunii august până la sfârșitul săptămânii trecute. Este cea mai puternică majorare lunară din iulie 2012.

Grâul se numără printre produsele cu cele mai mari creșteri. Prețurile au ajuns recent la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul reducerii transporturilor din zona Mării Negre, una dintre cele mai importante regiuni exportatoare de cereale.

Atacurile din Marea Neagră afectează exporturile de cereale

Exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei au încetinit, în condițiile în care atacurile asupra navelor și porturilor afectează fluxurile comerciale.

Cele două țări asigură împreună mai mult de un sfert din exporturile mondiale de grâu și au un rol important pe piețele de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui. Reducerea livrărilor lasă mai puține alternative pentru cumpărătorii internaționali.

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Analiștii Lachstock Consulting avertizează că problema ar putea depăși zona unei perturbări logistice temporare. În Ucraina, Ministerul Agriculturii se așteaptă ca fermierii să reducă suprafețele însămânțate cu grâu de iarnă pentru sezonul 2027.

„Calitatea grâului din Argentina este îndoielnică, Canada are limite, Australia are constrângeri de capacitate de export, iar grâul american este din ce în ce mai scump”, susțin analiștii Lachstock.

În opinia lor, dacă exporturile din regiunea Mării Negre nu se reiau, piața ar putea ajunge să se confrunte cu o problemă de aprovizionare care se întinde pe mai multe sezoane.

Căldura afectează culturile de porumb din SUA și Europa

Presiunea asupra piețelor agricole vine și din partea vremii. Recoltele de porumb din Statele Unite și Europa au fost afectate de valuri de căldură, iar un fenomen El Niño puternic ar putea crește riscurile pentru culturile agricole și în lunile următoare.

Cotațiile la cacao au fost influențate de temerile privind impactul condițiilor meteorologice asupra culturilor din Africa de Vest, principala regiune producătoare la nivel mondial.

Și zahărul a înregistrat o creștere puternică. Cotațiile futures de la bursa din New York au urcat cu aproximativ 20% în august, cel mai mare avans lunar din 2015.

India, unul dintre principalii producători mondiali, se confruntă cu stocuri reduse într-o perioadă în care cererea crește înaintea sezonului festivalurilor. Pentru a tempera prețurile interne, guvernul de la New Delhi a permis recent importuri fără taxe vamale pentru anumite cantități de zahăr.

Costurile energiei și îngrășămintelor, o nouă sursă de presiune

Tensiunile din Orientul Mijlociu sporesc, la rândul lor, incertitudinile privind aprovizionarea cu combustibili și îngrășăminte, două categorii esențiale pentru agricultura mondială.

Scumpirea materiilor prime agricole nu se transferă imediat în prețurile de la raft. Între evoluția cotațiilor internaționale și prețul plătit de consumator există mai multe etape, iar producătorii și comercianții pot absorbi temporar o parte din costuri.

Presiunea se poate însă cumula cu facturile mai mari la energie și transport, ceea ce crește riscul unor noi scumpiri pentru produse alimentare de bază, de la pâine până la carne și lactate.

Evoluția piețelor agricole va depinde în perioada următoare atât de situația din regiunea Mării Negre și Orientul Mijlociu, cât și de condițiile meteorologice din principalele zone agricole ale lumii.